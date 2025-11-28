فتح باب التقديم للطلاب الوافدين بالجامعات المصرية للفصل الدراسي الثاني

أعلنت الإدارة المركزية لشؤون الطلاب الوافدين عن فتح باب التقديم للدراسة في الجامعات المصرية للطلاب الأجانب، وذلك في إطار تنسيق الفصل الدراسي الثاني.

موعد التقديم

يبدأ التقديم: من 1 ديسمبر.

ينتهي التقديم: في 1 يناير.

وقد جاء هذا الإعلان الحصري وفقًا لمنشور حصل عليه موقع "في الجامعة".

شروط التسجيل بالجامعات المصرية للطلاب الوافدين

لضمان التسجيل بنجاح في الجامعات المصرية (الحكومية والخاصة)، يجب على الطلاب الوافدين استيفاء مجموعة من الشروط الأساسية التي تقررها هذه المؤسسات:

شهادة المؤهل: يجب على الطالب الوافد تقديم شهادة الثانوية العامة الخاصة به أو ما يعادلها، مع استيفاء معدلات القبول المعمول بها في بلده.

اختبارات القبول (إن وجدت): يُشترط على الطالب اجتياز أي اختبارات قبول تفرضها بعض الكليات، سواء في الجامعات الحكومية أو الخاصة.

الرسوم الدراسية: يُعد سداد جميع الرسوم المقررة من قبل الجامعة ووفقًا لقرار المجلس الأعلى للجامعات شرطًا أساسيًا للتسجيل.

التوثيق الرسمي للأوراق: يتطلب التقديم توثيق جميع أوراق الطالب من وزارة الخارجية في دولته، بالإضافة إلى توثيقها من السفارة المصرية.

الالتزام بالمواعيد: يجب تقديم جميع الأوراق المطلوبة خلال الموعد المحدد من قبل الجامعات المصرية (خاصة وحكومية).