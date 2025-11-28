جوجل تشدد قيود Gemini 3 Pro على المستخدمين المجانيين وتدفعهم نحو خطط الذكاء الاصطناعي المدفوعة​

بدأت جوجل في تقييد استخدام نموذج الذكاء الاصطناعي المتقدّم Gemini 3 Pro للمستخدمين المجانيين، إذ خفّضت عمليًا عدد الطلبات النصية اليومية وجعلته حدًا ديناميكيًا يعتمد على ضغط التحميل على خوادمها؛ حيث يمكن أن يتوقف الوصول بعد ثلاث رسائل فقط في أوقات الذروة بدل خمسة طلبات ثابتة كما كان في السابق.

كما قلّصت الشركة عدد الصور التي يمكن توليدها عبر نموذج Nano Banana Pro من ثلاث صور يوميًا إلى صورتين فقط للحسابات المجانية.​

Gemini

ورغم هذه القيود، لن يتوقف استخدام Gemini تمامًا عند بلوغ الحد؛ إذ يُحوَّل المستخدم تلقائيًا إلى نموذج Gemini 2.5 Flash الأسرع والأخف، سواء في النصوص أو في توليد الصور، لكنه لا يقدم نفس مستوى التفاصيل والجودة التي يوفرها Gemini 3 Pro وNano Banana Pro، خاصة في التطبيقات الإبداعية وتصميم الإنفوجرافيك والعروض التقديمية التي بدأت بعض الخدمات مثل NotebookLM في تقليص إتاحتها المجانية بسبب الطلب الكبير.​

Gemini AI Pro

في المقابل تواصل جوجل توفير الحدود الكاملة لعملاء الخطط المدفوعة دون تغيير، حيث تمنح خطة Gemini AI Pro المخصصة للأفراد بسعر 19.99 دولار شهريًا إمكانية إرسال نحو 100 طلب نصي وتوليد 100 صورة يوميًا، بينما ترفع خطة Gemini AI Ultra الجديدة مقابل 249.99 دولار شهريًا السقف حتى 500 طلب و1000 صورة يوميًا، إلى جانب مزايا أخرى مثل سعة تخزين سحابي تصل إلى 2 تيرابايت.​

ويرى التقرير أن هذه السياسة قد تدفع المستخدمين أصحاب الاستخدام الكثيف خاصة من منشئي المحتوى والمهنيين للاشتراك في الخطط المدفوعة، في حين يظل Gemini 2.5 Flash كافيًا في معظم المهام اليومية للمستخدم العادي الذي يمكنه أيضًا الاستفادة من “الحصص المجانية” التي توفرها أدوات منافسة مثل ChatGPT لتفادي الدفع الشهري على أكثر من خدمة ذكاء اصطناعي.