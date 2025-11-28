قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
برئاسة أبو العينين.. انطلاق لجان الجمعية البرلمانية للاتحاد من أجل المتوسط
نجم الزمالك: نتطلع للفوز أمام كايزر تشيفز في بلوكواني
تطورات حريق ستوديو مصر.. ماكيت خشب بديكور مسلسل محمد إمام مصدر النيران
بعد بيت جن.. عدوان إسرائيلي جديد على سوريا
12 درجة فارق.. الأرصاد تفجر مفاجأة جديدة عن حالة الطقس
الصحة: جامعة حلوان تشهد حملة مكثفة للتبرع بالدم
الجامعة العربية: الانتهاكات الإسرائيلية المتواصلة على سوريا انتهاك سافر للقانون الدولي
هبوط مفاجئ.. قصة وفاة الإعلامية هبة الزياد وآخر رسالة لها
هذه السيارة الكلاسيكية من BMW كوبيه استبدلت داخلها بمحرك تسلا
بسبب كيس شيبسي.. تفاصيل تعدى صاحب معرض سيارات علي فتاة معاقة بطوخ
مصدر يكشف سبب غياب أحمد ربيع عن مباريات الزمالك
قداسة البابا تواضروس يزور دير القديسة حنّة للراهبات بالنمسا | صور
تكنولوجيا وسيارات

جوجل تشدد قيود Gemini 3 Pro على المستخدمين المجانيين وتدفعهم نحو خطط الذكاء الاصطناعي المدفوعة​

جوجل
جوجل
احمد الشريف

بدأت جوجل في تقييد استخدام نموذج الذكاء الاصطناعي المتقدّم Gemini 3 Pro للمستخدمين المجانيين، إذ خفّضت عمليًا عدد الطلبات النصية اليومية وجعلته حدًا ديناميكيًا يعتمد على ضغط التحميل على خوادمها؛ حيث يمكن أن يتوقف الوصول بعد ثلاث رسائل فقط في أوقات الذروة بدل خمسة طلبات ثابتة كما كان في السابق.

 كما قلّصت الشركة عدد الصور التي يمكن توليدها عبر نموذج Nano Banana Pro من ثلاث صور يوميًا إلى صورتين فقط للحسابات المجانية.​

Gemini 

ورغم هذه القيود، لن يتوقف استخدام Gemini تمامًا عند بلوغ الحد؛ إذ يُحوَّل المستخدم تلقائيًا إلى نموذج Gemini 2.5 Flash الأسرع والأخف، سواء في النصوص أو في توليد الصور، لكنه لا يقدم نفس مستوى التفاصيل والجودة التي يوفرها Gemini 3 Pro وNano Banana Pro، خاصة في التطبيقات الإبداعية وتصميم الإنفوجرافيك والعروض التقديمية التي بدأت بعض الخدمات مثل NotebookLM في تقليص إتاحتها المجانية بسبب الطلب الكبير.​

Gemini AI Pro

في المقابل تواصل جوجل توفير الحدود الكاملة لعملاء الخطط المدفوعة دون تغيير، حيث تمنح خطة Gemini AI Pro المخصصة للأفراد بسعر 19.99 دولار شهريًا إمكانية إرسال نحو 100 طلب نصي وتوليد 100 صورة يوميًا، بينما ترفع خطة Gemini AI Ultra الجديدة مقابل 249.99 دولار شهريًا السقف حتى 500 طلب و1000 صورة يوميًا، إلى جانب مزايا أخرى مثل سعة تخزين سحابي تصل إلى 2 تيرابايت.​

ويرى التقرير أن هذه السياسة قد تدفع المستخدمين أصحاب الاستخدام الكثيف  خاصة من منشئي المحتوى والمهنيين للاشتراك في الخطط المدفوعة، في حين يظل Gemini 2.5 Flash كافيًا في معظم المهام اليومية للمستخدم العادي الذي يمكنه أيضًا الاستفادة من “الحصص المجانية” التي توفرها أدوات منافسة مثل ChatGPT لتفادي الدفع الشهري على أكثر من خدمة ذكاء اصطناعي.

جوجل Gemini 3 Pro Gemini

الإعلامية هبة الزياد

ماتت على الكنبة.. والدة هبة الزياد وصديقتها يكشفان تفاصيل الوفاة لأول مرة

بعد وفاة هبة الزياد… أطباء يحذرون من أخطر 6 أمراض لا يشعر بها المصاب

بعد وفاة هبة الزياد.. أطباء يحذرون من أخطر 6 أمراض لا يشعر بها المصاب

عداد الكهرباء القديم

باقي ساعات.. تحذيرات لأصحاب عداد الكهرباء القديم

الاهلي

القنوات الناقلة لمباراة الأهلي والجيش الملكي في دوري أبطال إفريقيا

انتخابات مجلس النواب 2025

موعد إعلان نتيجة المرحلة الثانية وجولة الإعادة في انتخابات النواب 2025

هبة الزياد

كانت حامل وربنا ما أرادش يكمل.. صديقة هبة الزياد تعلن مفاجأة

جمال شعبان وهبة الزياد

هل الرجيم القاسي ممكن يوصل للوفاة؟.. جمال شعبان يعلن مفاجأة بخصوص هبة الزياد

حامد حمدان

توروب يرحب بتعاقد الأهلي مع حامد حمدان بشرط رحيل هذا اللاعب

صورة أرشيفية

تحرير 14 محضر تمويني في حملات مكبرة لردع أصحاب المخابز قانونيا بالغربية

صورة أرشيفية

أمن الغربية يحرر 190 مخالفة مرورية لردع قائدي المركبات والسيارات

حريق في ديكور مسلسل باستوديو مصر

حريق ديكور مسلسل باستوديو مصر في الهرم.. وقوات الحماية المدنية تحاول السيطرة.. صور

لفائف الدجاج بالأفوكادو والخضار.. وجبة سريعة تمنحك طاقة كاملة

لفائف الدجاج بالأفوكادو والخضار
لفائف الدجاج بالأفوكادو والخضار
لفائف الدجاج بالأفوكادو والخضار

تحدي الوجبات السريعة يثير الذعر.. رحيل إنفلونسر روسي بعد تناول 10 آلاف سعر من البرجر والبيتزا يوميا | القصة الكاملة

الإنفلونسر الروسي
الإنفلونسر الروسي
الإنفلونسر الروسي

وصفات سريعة صحية مستوحاة من دايت المشاهير

5 وجبات يفضلها نجوم السوشيال لتجنب الإرهاق المفاجئ
5 وجبات يفضلها نجوم السوشيال لتجنب الإرهاق المفاجئ
5 وجبات يفضلها نجوم السوشيال لتجنب الإرهاق المفاجئ

حملات بيئية مفاجئة لفحص عوادم 273 سيارة وضبط 13 مخالفة بالشرقية

فحص عوادم السيارات
فحص عوادم السيارات
فحص عوادم السيارات

شيماء الشايب

شيماء الشايب تطرح كليب "خليني أعيش" بالتعاون مع ريتشارد الحاج

مسلسل "ميد تيرم

شاهد.. موعد عرض مسلسل "ميد تيرم" على قناة ‏ON

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: هل يمكن للحب أن يعود أجمل مما كان أم أن ما يكسر يعود ناقصا؟

د. منال إمام.. أستاذ أصول التربية ومستشار تربوي

د. منال إمام تكتب: الدبلوماسية المصرية في العهد الإسلامي والعصر الحديث (2)

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: الحاجز.. فجوة الفكر بين القدامى والأطفال والشباب

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب : قصة صعود المارد النووي المصري

