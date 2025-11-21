أخبار التكنولوجيا | جوجل تعلن عن ميزة لمشاركة الملفات بين أندرويد وآيفون.. بيربلكستي تطلق متصفح Comet على أجهزة المحمول

نشر موقع "صدى البلد"، مجموعة من الموضوعات الخاصة بأحدث أخبار التكنولوجيا خلال الساعات الماضية، تناولت أخبارا وتقارير عن أحدث التقنيات، نستعرض أبرزها فيما يلي:



تستعد شركة هواوي لإطلاق سلسلة هواتف Mate 80 الجديدة في الصين يوم 25 نوفمبر، فيما لا تزال الشركة متحفظة بشأن المواصفات التفصيلية للأجهزة.

تعمل شركة سامسونج على تعزيز استراتيجيتها في مجال الواقع الممتد XR عبر مسارين متوازيين، فبعد إطلاقها نظارة Galaxy XR ذات القدرات العالية والتصميم الأكبر حجما، تتحول الأنظار الآن نحو جهاز قابل للارتداء يتميز بخفة الاستخدام والراحة، ومخصص للاستخدام اليومي وخارج المنزل.

أطلقت شركة ريلمي Realme، رسميا هاتفها الرائد الجديد Realme GT 8 Pro في الهند، ليكون الجيل الأحدث بعد GT 7 Pro، لكنه يأتي هذه المرة بمجموعة كبيرة من التحسينات الجوهرية.



أندرويد وآيفون بلغة واحدة.. Quick Share يلتقي AirDrop ويكسر الحواجز



أعلنت شركة جوجل عن تحديث جديد يتيح لخدمة Quick Share العمل مباشرة مع AirDrop من آبل، في خطوة مفاجئة لكنها مرحب بها بشدة، ما يمكن المستخدمين من نقل الصور والملفات بسهولة أكبر بين هواتف أندرويد وآيفون.



عودة ميزة قديمة.. واتساب يطلق حول لمشاركة لحظاتك اليومية



أعلنت منصة واتساب، عن إطلاق ميزة جديدة لتحديث الحالة النصية، تشبه إلى حد كبير ميزة "Notes" على منصة إنستجرام.

أطلقت شركة بيربلكستي Perplexity المتخصصة في البحث بالذكاء الاصطناعي، متصفحها الذكي Comet على أجهزة أندرويد، بعد أن كانت الشركة قد قدمت المتصفح لأول مرة على الحواسيب في يوليو الماضي مزودا بقدرات بحث معززة بالذكاء الاصطناعي.

أعلنت منصة يوتيوب YouTube، عن إعادة تقديم ميزة الرسائل الخاصة لفئة محددة من المستخدمين، بعد إلغائها في عام 2019.