عودة ميزة قديمة.. واتساب يطلق حول لمشاركة لحظاتك اليومية

أعلنت منصة واتساب، عن إطلاق ميزة جديدة لتحديث الحالة النصية، تشبه إلى حد كبير ميزة "Notes" على منصة إنستجرام.

وتتيح الميزة للمستخدمين نشر تحديثات قصيرة يمكن للآخرين الاطلاع عليها، سواء لمشاركة نشاطاتهم اليومية أو إبلاغ الأصدقاء بما هو جديد في حياتهم.

وفي تدوينة على مدونتها الرسمية، أشارت شركة واتساب إلى أن هذه الميزة، التي أطلقت عليها اسم "حول" About، ليست جديدة على التطبيق من حيث الفكرة، حيث كانت أول ميزة أطلقها واتساب قبل التركيز على الرسائل الآمنة والخاصة، وكانت تسمح للمستخدمين بمشاركة تحديثات قصيرة بسرعة.

مع إعادة إطلاق الميزة، أصبح بإمكان المستخدمين رؤية حالة "حول" الخاصة بالآخرين في أعلى دردشاتهم الفردية وفي صفحات الملفات الشخصية.

كما يمكن الرد مباشرة على الحالة من داخل الدردشة، وتختفي الحالة بشكل افتراضي بعد 24 ساعة، مع إمكانية تعديل مدة العرض لتكون أقصر أو أطول حسب رغبة المستخدم، بالإضافة إلى التحكم في رؤية الحالة سواء لجميع جهات الاتصال أو بشكل أوسع.

وبالرغم من تشابه الميزة مع إنستجرام نوتس، فإن واتساب لم يدمج بعد جميع الخصائص المتقدمة مثل دعم مقاطع الفيديو القصيرة المتكررة أو مشاركة الموسيقى، إلا أن الشركة لم تستبعد تطوير هذه المميزات مستقبلا إذا لاقت الميزة قبولا واسعا.

وأعلنت واتساب أن إطلاق الميزة بدأ هذا الأسبوع للمستخدمين على الأجهزة المحمولة.

جدير بالذكر أن الإصدار التجريبي الجديد لـ واتساب على آيفون يقدم ميزة دعم الحسابات المتعددة، والتي تتيح لمختبري نسخة “بيتا” إضافة أكثر من حساب مباشرة من صفحة الإعدادات، دون الحاجة لتسجيل الخروج أو إعادة تشغيل التطبيق.

وأوضح موقع WABetaInfo، أن المستخدمين الذين لديهم إمكانية الوصول إلى هذه الميزة سيلاحظون ظهور قسم جديد باسم “قائمة الحسابات” داخل قائمة الإعدادات، أو زر مخصص بجوار أيقونة QR.