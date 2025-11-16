قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
لن تُقام| وزير الدفاع الإسرائيلي يرفض إقامة دولة فلسطينية.. ما يدور داخل حكومة نتنياهو
تحديد موعد تشغيل المونوريل ومحطات الركوب الرئيسية
شوبير يكشف تطورات إصابة زيزو وموقف إمام عاشور من المشاركة مع الأهلي
رسميًا .. الكشف عن موعد إعلان نتيجة انتخابات مجلس النواب 2025
خارجية الاحتلال: لن نقبل بدولة فلسطينية على مسافة صفر من سكان إسرائيل
الجامعة العربية: ​استشهاد 13500 طالب فلسطيني خلال الحرب في غزة
يوسف شاهين أهم مني.. خالد النبوي: اعتذرت عن ديسكو ديسكو بسبب المهاجر
بيهزروا بصوت عالي.. إخلاء سبيل عاملين تعديا على طالبات أمام مدرسة بكرداسة
محكمة النقض تقر مبادئ لـ حضانة الطفل
تنبيهات عاجلة لطلاب أولى و2 ثانوي بشأن التابلت
وزير الخارجية الإسرائيلي: لن نوافق على إقامة دولة فلسطينية على مسافة شبه صفرية من سكاننا
اجتماع مصري–بريطاني رفيع المستوى لزيادة الصادرات الزراعية
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تكنولوجيا وسيارات

منها شاومي وسامسونج وهواوي.. واتساب لن يعمل على هذه الهواتف

واتساب
واتساب
شيماء عبد المنعم

أعلنت شركة واتساب، تطبيق المراسلة الأكثر شعبية في العالم، أنها ستتوقف عن دعم التحديثات على عدد كبير من الهواتف الذكية العاملة بنظامي أندرويد و iOS اعتبارا من 15 نوفمبر.

وبحسب موقع "Modern"، فإن قائمة الهواتف التي سيتوقف واتساب عن دعمها تشمل نماذج شهيرة مثل طراز iPhone 6 من آبل وهاتف سامسونج Galaxy S7، إلى جانب العديد من الأجهزة الأخرى التي صدرت عام 2016 وما قبله.

السبب وراء القرار

أوضحت شركة “ميتا” المالكة لخدمة واتساب، أن الميزات الجديدة التي تضاف إلى التطبيق تتطلب مواصفات تقنية أعلى، وهو ما يسبب مشاكل في الأداء على الأجهزة القديمة ذات القدرات المحدودة. 

ونتيجة لذلك، لن تتمكن هذه الهواتف من استقبال الإصدارات الجديدة من واتساب، ومع مرور الوقت سيتوقف التطبيق عن العمل عليها بشكل كامل.

واتساب يتوقف عن العمل على مئات الهواتف ابتداء من 15 نوفمبر

الأجهزة الأكثر شهرة المتأثرة بهذا القرار
 

هواتف أندرويد:

- هاتف هواوي Mate 9 Pro

- هاتف سامسونج Galaxy S7

- هاتف شاومي Mi Note 2

- هاتف HTC 10 Evo

- هاتف سوني Xperia XZ

- هاتف شاومي Mi 5 Pro

- هاتف سامسونج Galaxy C9 Pro

هواتف آيفون: 

- هاتف iPhone 6

- هاتف iPhone 6s

التأثير المتوقع

من المنتظر أن يشمل قرار إيقاف الدعم قبل نهاية عام 2025، مئات الطرازات من الهواتف الذكية، ما سيجبر مستخدميها على الترقية إلى أجهزة أحدث إذا أرادوا الاستمرار في استخدام واتساب دون انقطاع.

ويشار إلى أن واتساب قرر إنهاء الدعم لأجهزة أندرويد القديمة مع بداية العام الجاري، حيث تأثر بهذا القرار الهواتف التي تعمل بنظام Android KitKat أو الإصدارات الأقدم.

كما أعلن واتساب أنه سينهي الدعم أيضا للأجهزة التي تعمل بنظام iOS 15.1 أو الإصدارات الأقدم، مما يعني أن هواتف iPhone 5s وiPhone 6 Plus توقفت عن تلقي الدعم يوم 5 مايو 2025.

واتساب الهواتف القديمة توقف واتساب قائمة الهواتف

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

أسعار السجائر اليوم الأحد 16 نوفمبر 2025 في مصر.. قائمة كاملة مع التبغ المسخن

أسعار السجائر اليوم الأحد 16 نوفمبر 2025.. قائمة كاملة مع التبغ المسخن

الأهلي كرة السلة

فضيحة جديدة تهز الساحة الرياضية .. الأهلي يضم لاعبًا سبق له اللعب في إسرائيل |تفاصيل

السيدة ميار نبيل

تحركات حكومية وتعاطف إلكتروني| حملة دعم للمصرية ميار نبيل بعد تضرّرها من زوجها في الإمارات

بعد بيان المالية.. موعد صرف مرتبات المعلمين والموظفين لشهر نوفمبر 2025

بعد بيان المالية.. موعد صرف مرتبات المعلمين والموظفين لشهر نوفمبر 2025

مهندس الإسكندرية

«ملوخية» وقُبلة ورحلة عُمرة .. والدة مهندس الإسكندرية تروي كواليس اللقاء الأخير مع نجلها

القبض على المتهمين

شاب يتعرض للضرب بالشوم والعصي أمام أسرته بالمنيا .. والتحقيق يكشف التفاصيل

مشغولات ذهبية

تراجع أسعار الذهب.. هذه قيمة عيار 21 الآن

جمال شعبان

بعد وفاة محمد صبري.. جمال شعبان يحذر من إهمال وجع الكتف الشمال

ترشيحاتنا

ندوة خالد النبوي

خالد النبوي: رفضت ارتداء ملابس غير لائقة بأعمالي الأجنبية وناقشتهم في مغالطات القصص

محمد صبحي

المثل الاعلي .. مصطفي قمر يطلب الدعاء ل محمد صبحي

ندوة خالد النبوي

خالد النبوي: الممثل مينفعش يتعب.. ودخلت التمثيل من بوابة المعهد الزراعي

بالصور

بيطري الشرقية يواصل أعمال التقصي الميداني بأسواق كفر صقر لدعم الحملة القومية للتحصين

بيطري الشرقية
بيطري الشرقية
بيطري الشرقية

وزير الدفاع: القوات المسلحة تمتلك نظما قتالية حديثة قادرة على حماية الوطن

وزير الدفاع وقادة القوات المسلحة
وزير الدفاع وقادة القوات المسلحة
وزير الدفاع وقادة القوات المسلحة

التكبيرات والهتافات نصرةً للأقصى .. صلاة الفجر تجمع آلاف المصلين في القدس | صور

صلاة الفجر اليوم الأحد من المسجد الاقصى
صلاة الفجر اليوم الأحد من المسجد الاقصى
صلاة الفجر اليوم الأحد من المسجد الاقصى

فيديو

وزير الدفاع وقادة القوات المسلحة

وزير الدفاع: القوات المسلحة تمتلك نظما قتالية حديثة قادرة على حماية الوطن

القبض على المتهمين

شاب يتعرض للضرب بالشوم والعصي أمام أسرته بالمنيا .. والتحقيق يكشف التفاصيل

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

الدكتورة آمال إبراهيم

آمال إبراهيم تكتب: التسامح من منظور أسري.. رؤية مجلس الأسرة العربية في اليوم العالمي للتسامح

الكاتبة الصحفية: هند عصام

هند عصام تكتب: الملك بينوزم الثاني

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: تكريم فاروق حسني

محمد عسكر

د.محمد عسكر يكتب: إستهلاك بلا إبداع... حكايتنا مع التكنولوجيا

محمد مندور

محمد مندور يكتب: بدور القاسمي وأسرار ملكة مليحة

المزيد