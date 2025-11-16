منها شاومي وسامسونج وهواوي.. واتساب لن يعمل على هذه الهواتف

أعلنت شركة واتساب، تطبيق المراسلة الأكثر شعبية في العالم، أنها ستتوقف عن دعم التحديثات على عدد كبير من الهواتف الذكية العاملة بنظامي أندرويد و iOS اعتبارا من 15 نوفمبر.

وبحسب موقع "Modern"، فإن قائمة الهواتف التي سيتوقف واتساب عن دعمها تشمل نماذج شهيرة مثل طراز iPhone 6 من آبل وهاتف سامسونج Galaxy S7، إلى جانب العديد من الأجهزة الأخرى التي صدرت عام 2016 وما قبله.

السبب وراء القرار

أوضحت شركة “ميتا” المالكة لخدمة واتساب، أن الميزات الجديدة التي تضاف إلى التطبيق تتطلب مواصفات تقنية أعلى، وهو ما يسبب مشاكل في الأداء على الأجهزة القديمة ذات القدرات المحدودة.

ونتيجة لذلك، لن تتمكن هذه الهواتف من استقبال الإصدارات الجديدة من واتساب، ومع مرور الوقت سيتوقف التطبيق عن العمل عليها بشكل كامل.

الأجهزة الأكثر شهرة المتأثرة بهذا القرار



هواتف أندرويد:

- هاتف هواوي Mate 9 Pro

- هاتف سامسونج Galaxy S7

- هاتف شاومي Mi Note 2

- هاتف HTC 10 Evo

- هاتف سوني Xperia XZ

- هاتف شاومي Mi 5 Pro

- هاتف سامسونج Galaxy C9 Pro

هواتف آيفون:

- هاتف iPhone 6

- هاتف iPhone 6s

التأثير المتوقع

من المنتظر أن يشمل قرار إيقاف الدعم قبل نهاية عام 2025، مئات الطرازات من الهواتف الذكية، ما سيجبر مستخدميها على الترقية إلى أجهزة أحدث إذا أرادوا الاستمرار في استخدام واتساب دون انقطاع.

ويشار إلى أن واتساب قرر إنهاء الدعم لأجهزة أندرويد القديمة مع بداية العام الجاري، حيث تأثر بهذا القرار الهواتف التي تعمل بنظام Android KitKat أو الإصدارات الأقدم.

كما أعلن واتساب أنه سينهي الدعم أيضا للأجهزة التي تعمل بنظام iOS 15.1 أو الإصدارات الأقدم، مما يعني أن هواتف iPhone 5s وiPhone 6 Plus توقفت عن تلقي الدعم يوم 5 مايو 2025.