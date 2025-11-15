قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
باليوم والساعة .. مواعيد مباريات منتخب مصر للمحليين في كأس العرب والقنوات الناقلة
تحول تاريخي.. مشروع قرار أمريكي يضع إسرائيل أمام خيار الدولة الفلسطينية
وزير الصحة يبحث مع وفد البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية تطوير المنشآت الطبية
وزير المالية: يجب خفض تكلفة التمويل الأخضر لاستثمارات البنية التحتية
عبد الغفار يطلق الاستراتيجية الوطنية للصحة الرقمية «2025–2029»
5 خطوات.. ماذا فعلت إدارة الزمالك لأسرة الراحل محمد صبري
هل نسيان أو ترك سجود السهو في الصلاة يبطلها ؟.. أمين الفتوى يوضح
خسائر تريليونية في سوق الكريبتو وبتكوين تهبط تحت 95 ألف دولار
الحزب الحاكم الياباني: نسعي لاستقرار العلاقات بين طوكيو وبكين بدون توترات
شعبة الاتصالات: لا زيادات في أسعار كروت الشحن.. وأى تعديل سيكون مطلع 2026
أسعار الدولار اليوم السبت 15 نوفمبر 2025 فى البنوك المصرية
شبورة وأمطار.. حالة الطقس اليوم السبت 15 نوفمبر 2025
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تكنولوجيا وسيارات

من غير ما تسيب الأبلكيشن.. أول تطبيقات هتقدر تراسلها من واتساب

واتساب
واتساب
شيماء عبد المنعم

أعلنت شركة "ميتا" Meta، عن خطوة جديدة نحو تعزيز قابلية التشغيل البيني لتطبيق واتساب، حيث سيتمكن المستخدمون في أوروبا قريبا من إرسال الرسائل إلى مستخدمي تطبيقات خارجية محددة مباشرة من داخل واتساب.

امتثالا لقانون الأسواق الرقمية الأوروبي

تأتي هذه الخطوة استجابة لمتطلبات قانون الأسواق الرقمية DMA الصادر عن الاتحاد الأوروبي، والذي يهدف إلى تعزيز المنافسة والحد من هيمنة الشركات الكبرى، وقد استغرق تنفيذ هذه المبادرة ثلاث سنوات، وأكدت "ميتا" أنها ستطلق رسميا خلال "الأشهر المقبلة".


أكدت "ميتا" أن جميع التطبيقات الشريكة ستوفر نفس مستوى التشفير من الطرف إلى الطرف الذي يقدمه واتساب، مع تفضيل استخدام بروتوكول "سيجنال" للتشفير، كما أعلن في مارس 2024.

 

تطبيقات الطرف الثالث

عند الإطلاق، ستكون أولى التطبيقات المدعومة هي BirdyChat وHaiket، وهما تطبيقان غير معروفين على نطاق واسع:
 

- BirdyChat: لديه أقل من 500 تحميل على أندرويد، وتطبيقه على iOS جديد دون تقييمات حتى الآن.

- Haiket: لم يطلق بعد، ولا توجد له أي قوائم على متاجر التطبيقات، لكنه يتيح التسجيل في قائمة انتظار عبر موقعه الإلكتروني، ويصف نفسه بأنه "تطبيق مجاني للتواصل الصوتي أولا".

واتساب

ميزات التراسل الجديدة

ستتيح الميزة للمستخدمين إرسال رسائل نصية، صور، فيديوهات، ملفات، وملاحظات صوتية بين واتساب والتطبيقات المدعومة، كما يمكن للمستخدمين اختيار عرض المحادثات في نفس صندوق الرسائل أو في تبويب منفصل.


خيارات الاستخدام والقيود


- يجب على المستخدمين تفعيل الميزة يدويا..
- ستكون متاحة فقط على النسخة المحمولة من واتساب.
- المحادثات الجماعية لن تكون مدعومة عند الإطلاق، لكن قد تضاف لاحقا.

- ستبقى هذه الميزات حصرية لمستخدمي الاتحاد الأوروبي، ومن غير المرجح أن تطلقها "ميتا" في مناطق لا تلزمها قوانين التشغيل البيني.

جدير بالذكر أن هيئة الاتصالات الحكومية في طاجيكستان أعلنت عن إطلاق تطبيق المراسلة الوطني الجديد “ORIZ”، الذي يهدف إلى منافسة تطبيقات المراسلة العالمية مثل واتساب وتيليجرام.

ويأتي هذا القرار في خطوة تشبه ما قامت به روسيا والهند وكازاخستان عبر تطوير تطبيقاتهما الوطنية لمنافسة تطبيقات واتساب وتيليجرام. 

واتساب التراسل بين التطبيقات مراسلة من واتساب تطبيقات خارجية تحديث واتساب الجديد

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

بيراميدز

المحكمة الرياضية تصدم بيراميدز بشأن طلب سحب لقب الدوري من الأهلي

احمد سعد

أحمد سعد يتعرض لحادث سير ويدخل المستشفى

إسماعيل الليثي

"حلاوة" الناجي من حادثة سيارة إسماعيل الليثي يسرد تفاصيل الواقعة

ياسمين الخطيب

ياسمين الخطيب تكشف سبب عدم إذاعة حلقة عبد اللّٰه رشدي

احمد سعد

على طريق السخنة.. عمرو سعد يكشف تفاصيل حالة شقيقه أحمد بعد الحادث

أنصار مرشح بمجلس النواب

الداخلية : القبض على أنصار مرشحين لمجلس النواب بالبحيرة والفيوم

كروت الشحن

حقيقة رفع أسعار كروت شحن المحمول.. شعبة الاتصالات تعلن مفاجأة

أسعار الدواجن

تواصل الانخفاض.. مفاجأة في أسعار الدواجن والبانيه اليوم السبت

ترشيحاتنا

وزير المالية

المالية: ندعم توسيع نطاق الضمانات وأدوات التحوط لإطلاق رأس المال الخاص

شكولاته

قفزة قياسية في صادرات الشوكولاتة المصرية: 166 مليون دولار في 9 أشهر

رانيا المشاط وزيرة التخطيط

شفافية وحوكمة.. نجاح التصويت الإلكتروني فى انتخابات نادي هليوبوليس

بالصور

مبيعات السيارات الكهربائية تزدهر عالميًا مع انهيار السوق الأمريكية

مبيعات السيارات
مبيعات السيارات
مبيعات السيارات

أسرع علاج لنزلات البرد.. 5 خطوات للتعافي السريع.. نصائح لتقوية المناعة ومنع تكرار المرض

علاج نزلات البرد سريعًا
علاج نزلات البرد سريعًا
علاج نزلات البرد سريعًا

سر لا يعرفه الناس.. ماذا يحدث للجسم عند تناول الفيتامين بعد الفطار والشاي؟

فيتامين
فيتامين
فيتامين

طريقة عمل سمك فيليه صحي ولذيذ في البيت بسهولة

طريقة عمل سمك فيليه صحي ولذيذ في البيت بسهولة
طريقة عمل سمك فيليه صحي ولذيذ في البيت بسهولة
طريقة عمل سمك فيليه صحي ولذيذ في البيت بسهولة

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد عسكر

د.محمد عسكر يكتب: إستهلاك بلا إبداع... حكايتنا مع التكنولوجيا

محمد مندور

محمد مندور يكتب: بدور القاسمي وأسرار ملكة مليحة

بلال قنديل

بلال قنديل يكتب: صدقني خلاص

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: في الذكري الـ 21 لرحيل عرفات.. الثورة مستمرة

المزيد