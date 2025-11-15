من غير ما تسيب الأبلكيشن.. أول تطبيقات هتقدر تراسلها من واتساب

أعلنت شركة "ميتا" Meta، عن خطوة جديدة نحو تعزيز قابلية التشغيل البيني لتطبيق واتساب، حيث سيتمكن المستخدمون في أوروبا قريبا من إرسال الرسائل إلى مستخدمي تطبيقات خارجية محددة مباشرة من داخل واتساب.

امتثالا لقانون الأسواق الرقمية الأوروبي

تأتي هذه الخطوة استجابة لمتطلبات قانون الأسواق الرقمية DMA الصادر عن الاتحاد الأوروبي، والذي يهدف إلى تعزيز المنافسة والحد من هيمنة الشركات الكبرى، وقد استغرق تنفيذ هذه المبادرة ثلاث سنوات، وأكدت "ميتا" أنها ستطلق رسميا خلال "الأشهر المقبلة".



أكدت "ميتا" أن جميع التطبيقات الشريكة ستوفر نفس مستوى التشفير من الطرف إلى الطرف الذي يقدمه واتساب، مع تفضيل استخدام بروتوكول "سيجنال" للتشفير، كما أعلن في مارس 2024.

تطبيقات الطرف الثالث

عند الإطلاق، ستكون أولى التطبيقات المدعومة هي BirdyChat وHaiket، وهما تطبيقان غير معروفين على نطاق واسع:



- BirdyChat: لديه أقل من 500 تحميل على أندرويد، وتطبيقه على iOS جديد دون تقييمات حتى الآن.

- Haiket: لم يطلق بعد، ولا توجد له أي قوائم على متاجر التطبيقات، لكنه يتيح التسجيل في قائمة انتظار عبر موقعه الإلكتروني، ويصف نفسه بأنه "تطبيق مجاني للتواصل الصوتي أولا".

واتساب

ميزات التراسل الجديدة

ستتيح الميزة للمستخدمين إرسال رسائل نصية، صور، فيديوهات، ملفات، وملاحظات صوتية بين واتساب والتطبيقات المدعومة، كما يمكن للمستخدمين اختيار عرض المحادثات في نفس صندوق الرسائل أو في تبويب منفصل.



خيارات الاستخدام والقيود



- يجب على المستخدمين تفعيل الميزة يدويا..

- ستكون متاحة فقط على النسخة المحمولة من واتساب.

- المحادثات الجماعية لن تكون مدعومة عند الإطلاق، لكن قد تضاف لاحقا.

- ستبقى هذه الميزات حصرية لمستخدمي الاتحاد الأوروبي، ومن غير المرجح أن تطلقها "ميتا" في مناطق لا تلزمها قوانين التشغيل البيني.

جدير بالذكر أن هيئة الاتصالات الحكومية في طاجيكستان أعلنت عن إطلاق تطبيق المراسلة الوطني الجديد “ORIZ”، الذي يهدف إلى منافسة تطبيقات المراسلة العالمية مثل واتساب وتيليجرام.

ويأتي هذا القرار في خطوة تشبه ما قامت به روسيا والهند وكازاخستان عبر تطوير تطبيقاتهما الوطنية لمنافسة تطبيقات واتساب وتيليجرام.