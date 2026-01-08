قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
العربية اتقلبت | مصرع الدكتور ياسر محمود سيد رئيس مركز ومدينة الداخلة
التجربة الدنماركية.. ترامب يسعى لإغراء سكان جرينلاند للانفصال
ترامب: إيران لا تتصرف بشكل جيد وسنضربها بقوة إذا قتلت المحتجين
قبل شهر رمضان.. وزير الزراعة يعلن بشرى للمواطنين بشأن أسعار الدواجن
وزير الزراعة: أزمة منتجي الدواجن انتهت والأسعار مستقرة
نزل التردد دلوقتي.. القنوات المفتوحة الناقلة لمباراة مصر وكوت ديفوار
تأكيدا لـ صدى البلد.. الاتحاد السكندري يتعاقد مع مدافع بيراميدز عبد الرحمن جودة
بيان مشترك بشأن الزيارة غير القانونية لمسئول إسرائيلي إلى إقليم أرض الصومال
المتظاهرون الإيرانيون يشعلون النيران في الحوزة الدينية بـ فرخشهر | شاهد
زلزال يهز الاحتلال.. زعيم المعارضة الإسرائيلية يتهم وزير المالية بالسرقة
عاجل.. الأقمار الصناعية ترصد بداية سقوط الأمطار غرباً وتكاثر السحب على أغلب الأنحاء
مصطفى بكري: الرئيس السيسي لا يجلس في مكتبه ويتابع كل صغيرة وكبيرة
بالصور

ادعوا له بالرحمة.. معلومات صـادمة عن مرض ابن فيروز

رنا عصمت

تصدر خبر رحيل الابن الثاني والأصغر للفنانة فيروز «هلي الرحباني» اليوم الخميس، تريند موقع جوجل و ذلك بعد خمسة أشهر من وفاة ابنها الأول الفنان زياد الرحباني، لتتراكم الأحزان حول جارة القمر فيروز. 

وجاءت وفاة ابن فيروز -هلي الرحباني- بعد معاناة طويلة مع فكان من ذوي الهمم ويعاني من إعاقات ذهنية ولكن فيروز كرّست له اهتمامًا خاصًا لتعطي له رعاية يحتاجها. 

وفى هذا التقرير نعرض لكم ما هو مرض السحايا و أعراضه وفقا لموقع بولد سكاى.

ما هو التهاب السحايا..

التهاب السّحايا هو مرض التهابي يُصيب الأغشية المُخاطيّة المُحيطة بالدّماغ والنخاع الشّوكي، بسبب عدوى بكتيريّة أو فيروسيّة.

أنواع التهاب السحايا:-

1. التهاب السّحايا الجرثومي.

2. التهاب السحايا العقيم (Aseptic meningitis)

3. التهاب السحايا الفيروسي

إن الفيروسات الأكثر شيوعًا كمسببة لالتهاب السحايا هي فيروسات الإنترو (Entrovirus).

أعراض التهاب السحايا:-

الصداع

رُهاب الضوء (Photophobia).

الحُمّى.

تيبس عند تحريك الرقبة.

تغيير في درجة الوعي

الغثيان والتقيؤ.

نوبات صرع (Seizure).

اعتلال عمل أعصاب الجمجمة.

فرط التهيّج عند الأطفال.

اضطراب في عادات الأكل عند الأطفال.

أسباب التهاب السحايا:-

هناك العديد من الجراثيم التي تُسبب التهاب السحايا وهي كالآتي:

تشمل أسباب الإصابة بالتهاب السحايا:

المكورات الرّئويّة (Pneumococci): من أكثرّ مولّدات الالتهاب شيوعًا المسؤولة عن نصف الحالات تقريبًا.

المكورات السّحائيّة (Meningococci): تظهر أحيانًا بصورة طفح جلدي منتشر مكوّن من نقاط بارزة ذات اللون الأرجواني.

البكتريا المستديمة (Haemophilus): نسب الإصابة بهذه الجرثومة في تراجُع مستمر منذ أن أصبح التطعيم مقبولًا، بل وموصى به للأطفال.

وفاة ابن فيروز

كشفت وسائل إعلام لبنانية، عن وفاة الابن الأصغر للفنانة الكبيرة فيروز «هلي الرحباني» اليوم الخميس 8 يناير، ولم تكشف تفاصيل الوفاة. 

ولم تكشف وسائل الإعلام، عن تفاصيل وفاة ابن الفنانة فيروز، أو موعد الجنازة وتشييع الجثمان حتى الآن. 

إعاقات ذهنية فيروز زياد الرحباني وفاة ابنها الأول الفنان زياد الرحباني هلي الرحباني ما هو التهاب السحايا أنواع التهاب السحايا أعراض التهاب السحايا

بعد مرض لقاء سويدان.. تحذير: التوتر يسبب العصب السابع وهذه الحيل تحميك منه

ادعوا له بالرحمة.. معلومات صـادمة عن مرض ابن فيروز

سكر الحمل.. أعراضه و تأثيره على الأم و الجنين

