ادعوا له بالرحمة .. معلومات صـادمة عن مرض ابن فيروز

تصدر خبر رحيل الابن الثاني والأصغر للفنانة فيروز «هلي الرحباني» اليوم الخميس، تريند موقع جوجل و ذلك بعد خمسة أشهر من وفاة ابنها الأول الفنان زياد الرحباني، لتتراكم الأحزان حول جارة القمر فيروز.

وجاءت وفاة ابن فيروز -هلي الرحباني- بعد معاناة طويلة مع فكان من ذوي الهمم ويعاني من إعاقات ذهنية ولكن فيروز كرّست له اهتمامًا خاصًا لتعطي له رعاية يحتاجها.

وفى هذا التقرير نعرض لكم ما هو مرض السحايا و أعراضه وفقا لموقع بولد سكاى.

ما هو التهاب السحايا..

التهاب السّحايا هو مرض التهابي يُصيب الأغشية المُخاطيّة المُحيطة بالدّماغ والنخاع الشّوكي، بسبب عدوى بكتيريّة أو فيروسيّة.

أنواع التهاب السحايا:-

1. التهاب السّحايا الجرثومي.

2. التهاب السحايا العقيم (Aseptic meningitis)

3. التهاب السحايا الفيروسي

إن الفيروسات الأكثر شيوعًا كمسببة لالتهاب السحايا هي فيروسات الإنترو (Entrovirus).

أعراض التهاب السحايا:-

الصداع

رُهاب الضوء (Photophobia).

الحُمّى.

تيبس عند تحريك الرقبة.

تغيير في درجة الوعي

الغثيان والتقيؤ.

نوبات صرع (Seizure).

اعتلال عمل أعصاب الجمجمة.

فرط التهيّج عند الأطفال.

اضطراب في عادات الأكل عند الأطفال.

أسباب التهاب السحايا:-

هناك العديد من الجراثيم التي تُسبب التهاب السحايا وهي كالآتي:

تشمل أسباب الإصابة بالتهاب السحايا:

المكورات الرّئويّة (Pneumococci): من أكثرّ مولّدات الالتهاب شيوعًا المسؤولة عن نصف الحالات تقريبًا.

المكورات السّحائيّة (Meningococci): تظهر أحيانًا بصورة طفح جلدي منتشر مكوّن من نقاط بارزة ذات اللون الأرجواني.

البكتريا المستديمة (Haemophilus): نسب الإصابة بهذه الجرثومة في تراجُع مستمر منذ أن أصبح التطعيم مقبولًا، بل وموصى به للأطفال.

