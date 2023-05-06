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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

ظهور مرض خطير فى دولة عربية .. تعرف عليه

معلومات لا تعرفها
معلومات لا تعرفها عن مرض التهاب السحايا  

أعلنت وزارة الصحة العراقية اليوم، أنها قامت باتخاذ إجراءاتها الصحية للتعامل مع الحالات الوبائية من مرض التهاب السحايا، مؤكدة عدم تسجيل حالات وفاة بالمرض حتى الآن.

 

معلومات لا تعرفها عن مرض التهاب السحايا

أشارت أن هناك تسجيل إصابات محدودة وقليلة في جميع المحافظات، وان مرض السحايا موجود أساساً، ومن الممكن أن تكون هناك إصابات في مناطق أخرى لكن الوضع الآن تحت السيطرة"، وفقا لما نشر في موقع everydayhealth.

 

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التهاب السحايا meningitis عدوى في طبقات الأنسجة التي تغطي الدماغ والحبل الشوكي (تُسمى السحايا).غالبًا ما ينجم التهاب السحايا عن عدوى فيروسية، ولكن النوع الأكثر خطورة من التهاب السحايا ينتج عن عدوى بكتيرية، يمكن لكل من التهاب السحايا الفيروسي والبكتيري أن يُسبب اضطرابات في الدماغ.


ومن أبرز أسباب التهاب السحايا، فهناك جراثيم مختلفة عديدة يمكن أن تسبب التهاب السحايا. وهذه الجراثيم تسري من شخص إلى شخص عن طريق قطيرات الإفرازات التنفسية أو إفرازات الحلق من الحَمَلة. إن التماس الوثيق وطويل الأمد ـ مثل التقبيل، أو العطاس أو السعال على شخص ما، أو العيش في أماكن مغلقة (مثل: مهجع، والتشارك في أواني الأكل أو الشرب) مع شخص مصاب بالعدوى (حامل) ـ يسهِّل انتشار المرض.

 

معلومات لا تعرفها عن مرض التهاب السحايا


أما بالنسبة لأعراض التهاب السحايا الأكثر شيوعاً هي تيبس الرقبة، والحمى الشديدة، والحساسية للضوء، والتخليط، والصداع، والقيء وقد تُلاحظ في البداية أعراض شبيهة بالإنفلونزا.


ويتم تشخيص التهاب السحايا في حال الاشتباه بحدوث التهاب السحايا، يجب عليك استشارة اختصاصي الأعصاب،  لإجراء التشخيص المناسب.

يقوم الأخصائي بفحص علامات الإصابة حول الرأس والأذنين والحلق والجلد والعمود الفقري.

يعتبر التاريخ الطبي الكامل والفحص البدني واختبارات الدم والتصوير كلها جزء من عملية التشخيص.


ويمكن علاج التهاب السحايا المبكّر قدر الإمكان بالمضادّات الحيويّة مباشرةً عقب إجراء الاجراءات والتحاليل الطبيه وقبل تحديد هويّة مولّد المرض.

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