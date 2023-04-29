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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

فاكهة تحسن الخصوبة وتزيد تدفق الدم

فوائد غير متوقعة
فوائد غير متوقعة لتناول الرجال البطيخ

يعتبر البطيخ من الفواكه الصيفية التي تحاوي على فيتامينات أ و سي ومضادات الأكسدة، وجميعها عناصر غذائية يحتاجها الجسم، بالإضافة إلى أنه يساعد على ترطيب الجسم خلال فصل الصيف.

 

فوائد غير متوقعة لتناول الرجال البطيخ

 

 وهناك العديد من الفوائد التي قد يحصل عليها الرجال من تناول البطيخ وفقًا لما نشر في موقع medicalnewstoday. لذا سنقوم بذكر أبرز فوائد تناول الرجال للبطيخ، وتشمل :

 

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_ الوقاية من السرطان :

يعد البطيخ غني بمضادات الأكسدة والليكوبين، الأمر الذي يساهم في تقليل خطر الإصابة بالسرطان، مثل : سرطان البروستاتا بنسبه 25%، وباقي السرطانات بنسبة 44%، بالإضافة 

 

_ تحسن تدفق الدم :

يحتوي البطيخ على البوتاسيوم الذي يساعد على مرونة الأوعية الدموية، مما يساهم في تدفق الدم، الأمر الذي يمنع الإصابة بأمراض القلب، وجلطات الدم، والسكتات الدماغية والنوبات القلبية المختلفة.

 

فوائد غير متوقعة لتناول الرجال البطيخ

 

_ منشط طبيعي فياجرا :

يحتوي البطيخ على نسبة جيدة من حمض "السيترولين"، التي تعد من الأحماض الأمينية التي تساعد على تدفق الدم، مما يزيد من القدرة الجنسية لدى الرجال.

 

_ علاج ضعف الانتصاب :

تناول البطيخ يساعد على تحسين تدفق الدم في الأوردة، وبالتالي يحسن من كفاءة عملية الانتصاب، ويزيد من خصوبة الرجل.

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