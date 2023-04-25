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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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مرأة

خطأ كارثي نرتكبه عند غسل الأرز وطهيه.. أحترس يصيبك بأمراض خطيرة

أخطاء نرتكبها عند
أخطاء نرتكبها عند غسل الأرز وطهيه  

أحيانا نرتكب الاخطاء عند طهي الطعام وإعداداه، الامر الذي قد يتسبب لنا بمشاكل صحية، ويعتبر الأرز من أكثر الاطعمة التي غالبا ما نستهلكها يوميا، فهل نرتكب الاخطاء عند غسله وطهيه، وهو ما سنوضحه في السطور التالية..

 

أخطاء نرتكبها عند غسل الأرز وطهيه

 

وأوضحت منظمة الصحة العالمية، أن الأرز يحتاج إلى الغسيل الجيد،  والطهي الجيد، وذلك لأحتواءه على مواد سامة قد تسبب في مشكلات صحية خطيرة، وفقا لما نشر في صحيفة  “أكسبرس” البريطاني.

 

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وأكدت منظمة الصحة العالمية، إن الأرز، واحد من أشهر المحاصيل الذي يمكن أن يسبب أمراض، وذلك لتعرضه لمستويات مرتفعة من الزرنيخ السام، بسبب سقيه بمياه ري ملوثة بـ الزرنيخ.

 

وأفادت لمنظمة الصحة العالمية، إن الزرنيخ يستخدم  لعمل السبائك، ومعالجة الزجاج والأصباغ والمنسوجات والورق والمواد اللاصقة المعدنية والمواد الحافظة للخشب والذخيرة، وعملية دباغة الجلود، بالإضافة إلى إستخدامه  في المبيدات الحشرية والأعلاف والمستحضرات الصيدلانية.

 

وحذرت منظمة الصحة العالمية، من خطورة الزرنيخ غير العضوي، والتي تكمن في كونه مادة مسرطنة؛ حيث أنه يعتبر من أشهر الملوثات الكيميائي في مياه الشرب على مستوى العالم.

 

وأضافت المنظمة، أن التعرض لمادة الزرنيخ لفترات طويلة، يسبب الأمراض المسرطنة، وأمراض القلب والأوعية الدموية وداء السكري.

 

 وأوضح آندي ميهارج، أستاذ العلوم البيولوجية في معهد كوينز للأمن الغذائي العالمي، إن الطريقة الصحيحة ل غسل الأرز والتخلص من المواد السامة،  يمكن تحقيقه بإتباع الخطوات التالية:

_ نقع الأرز طوال الليل.

_ غسله الأرز، وشطفه حتى يصبح الماء صافيا.

_ تصفيته جيدًا.

_ غلي الأرز في قدر مع ضرورة إضافة نسبة 5 مقادير من الماء إلى جزء واحد من الأرز.

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