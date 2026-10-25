قائد القيادة الوسطى الأمريكية: مستمرون في دعم شركائنا الخليجيين

أكد قائد القيادة الوسطى الأمريكية، الأدميرال براد كوبر، استمرار وقوف الولايات المتحدة إلى جانب شركائها في المنطقة، مشددا على أهمية التعاون المشترك لتعزيز الأمن والاستقرار الإقليميين.

وتأتي التصريحات، في وقت تشهد فيه المنطقة تحديات أمنية متصاعدة، وسط اهتمام أمريكي بتعزيز التنسيق الدفاعي مع دول الخليج، وحماية الملاحة والتجارة عبر الممرات البحرية الحيوية، وفي مقدمتها مضيق هرمز.

وكان كوبر قد أكد- خلال حوار أمني إقليمي استضافته البحرين في يوليو 2026- الالتزام المشترك بأمن المنطقة واستقرارها، وتعزيز التعاون الدفاعي بين الولايات المتحدة ودول المنطقة.