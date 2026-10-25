روشتة الخروج من الأزمة الاقتصادية.. تقليص الإنفاق الحكومي وإعفاء محدودي الدخل ضريبيًا

طرح فريد زهران، رئيس الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، مجموعة من المقترحات للتعامل مع الأزمة الاقتصادية، داعيًا إلى إعادة ترتيب أولويات الإنفاق الحكومي، وتأجيل بعض المشروعات، وتعزيز مشاركة القطاع الخاص، إلى جانب تخفيف الأعباء الضريبية عن محدودي الدخل.

حقيقة الأوضاع الاقتصادية

وأكد زهران، خلال لقائه مع الإعلامي أحمد موسى، مقدم برنامج «على مسئوليتي» المذاع على قناة «صدى البلد»، أن مواجهة الأزمات تتطلب مصارحة المواطنين بحقيقة الأوضاع الاقتصادية، وفتح قنوات للحوار بين الدولة والقوى السياسية والمجتمع، بما يضمن مشاركة الجميع في مناقشة الحلول وتحمل الأعباء.

وأشار إلى أن مصر تواجه تحديات اقتصادية وسياسية، من بينها ارتفاع سعر الدولار وحالة الاحتقان السياسي، معتبرًا أن التعامل مع هذه التحديات يستلزم تعاون مختلف الأطراف، موضحًا أن الدولة والمواطنين شركاء في مواجهة الأزمة، باعتبار مصر مركبًا واحدًا يتعين على جميع أطرافه العمل لإنقاذه.

الاعتراف بوجود أزمة اقتصادية

وشدد رئيس الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي على أهمية الاعتراف بوجود أزمة اقتصادية وطرحها للنقاش العام، مع إتاحة الفرصة أمام مختلف القوى السياسية والاجتماعية للتعبير عن تطلعاتها ومطالب الفئات التي تمثلها من خلال آليات ديمقراطية.

وفيما يتعلق بالإجراءات الاقتصادية المقترحة، دعا زهران إلى إعادة جدولة تنفيذ بعض المشروعات، وتقليص الإنفاق الحكومي غير ذي الأولوية، وتوجيه الموارد المتاحة إلى القطاعات الاستراتيجية، وعلى رأسها الصحة والتعليم.

وطالب بمراعاة مبدأ المنافسة العادلة بين القطاع الخاص والأنشطة الاقتصادية التابعة للدولة، والعمل على تحسين توزيع الدخل، مع دراسة إعفاء محدودي الدخل من الأعباء الضريبية، بما يساعد على تخفيف الضغوط المعيشية وتعزيز العدالة الاجتماعية.

سياسات اقتصادية واضحة

وأكد أن تجاوز الأزمة يتطلب سياسات اقتصادية واضحة، ومشاركة مجتمعية أوسع، وتحديدًا دقيقًا لأولويات الإنفاق بما يتناسب مع احتياجات المواطنين والظروف الاقتصادية الراهنة.