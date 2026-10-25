صوت الشعب.. وجدي زين الدين: منتدى مصر يعزز التواصل بين الحكومة والمواطنين

قال الدكتور وجدي زين الدين، الكاتب والمحلل السياسي، إن المنتدى يمكن وصفه بأنه «صوت المواطن»، لأنه أُقيم بالأساس من أجل الاستماع إلى المواطنين وإتاحة الفرصة أمام الحكومة والأجهزة التنفيذية للتعرف على مطالبهم ومشكلاتهم، مؤكدًا أن هذا الهدف تحقق بالفعل خلال فعاليات المنتدى.

وأوضح وجدي زين الدين، خلال لقائه مع الإعلامية لبنى عسل ببرنامج «الحياة اليوم» المذاع على قناة «الحياة»، أن عرض إنجازات الدولة كان أمرًا مهمًا، لكن الأهم من ذلك هو أن تستمع الحكومة إلى المواطنين وتتفاعل مع احتياجاتهم، مشيرًا إلى أن الرئيس عبد الفتاح السيسي شدد أكثر من مرة على أن كل ما تقوم به الدولة المصرية يستهدف خدمة المواطن بالدرجة الأولى، وضرورة تحقيق التلاحم بين الأجهزة التنفيذية والمؤسسات المختلفة والمواطنين.

وأضاف أن الرئيس عبد الفتاح السيسي أعلن، خلال كلمته في الحفل الختامي للمنتدى، تكرار انعقاد المنتدى سنويًا، إلى جانب تخصيص لقاءات شهرية للاستماع إلى قطاعات مختلفة ومتابعة الملفات بصورة دورية، بما يتيح مناقشة كل ملف على حدة بمشاركة المواطنين.

وأكد زين الدين أن أهمية المنتدى تكمن في كونه يمثل حالة من المصارحة الوطنية مع جموع المصريين، ويعزز مشاركة المواطن في متابعة أداء الحكومة ومناقشة القضايا التي تمس حياته اليومية.