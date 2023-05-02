عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

كيف تعرف بأنك تتعرض للإصابة بالنوبة القلبية؟.. أعراض صادمة

علامات واضحة تشير
علامات واضحة تشير بالإصابة بالنوبة القلبية

قد يعاني الشخص من أعراض النوبة القلبية، ولكن دون أن يشعر بها، وهو نفس الامر الذي مر به الفنان مصطفى درويش قبل وفاته بساعات ولم يلاحظ هذا الأمر .

 

علامات واضحة تشير بالإصابة بالنوبة القلبية

 

وعند تعرض الشخص لأعراض النوبة القلبية، فيجب عليه ومن حوله التوجه به إلى اقرب مستشفى كي يتلقي الرعاية الطبية اللازمة، وقبل ان يتسبب الأمر بمشكلة اكبر .

 

خطأ كارثي نرتكبه عند غسل الأرز وطهيه.. أحترس يصيبك بأمراض خطيرة

تحذير من تناول مشروب شهير على معدة فارغة .. تعرف عليه

 

لذا سنوضح في السطور التالية أعراض النوبة القلبية بالتفصيل، وفقا لما نشر في موقع “مايو كلينك” الطبي، وتشمل :

_ الشعور بالألم في منطقة الصدر، والذي قد يستمر لأكثر من بضع دقائق. 

_ إنتشار الم الصدر إلى الكتف والرقبة والفك والأسنان.

_ الإحساس بألم في المعدة، وقد يعطي شعورًا يشبه حرقة المعدة.

 

علامات واضحة تشير بالإصابة بالنوبة القلبية

 

_ ضيق التنفس، وقد يتعرض الشخص إلى اللهاث لكي يحاول ان يتنفس.

_ القلق. قد تشعر بإحساس بالكآبة أو تشعر كما لو أنك تمر بنوبة ذعر من دون سبب واضح.

_ الدوار (الدوخة)، بالإضافة إلى الشعور بالضغط في الصدر، فقد تشعر بالدوار أو تشعر كما لو أنك فاقد للوعي.

_ التعرق. قد تتعرَّق فجأة مع شعور بالبرودة والرطوبة في الجلد.

_ الغثيان والقيء، قد تشعر بألم في معدتك أو تتقيأ.

_ خفقان القلب، قد تشعر كما لو أن ضربات قلبك تتسارع أو قد تكون مدركًا تمامًا لنبض قلبك.

النوبة القلبية الفنان مصطفى درويش ألم الصدر الدوخة ضيق التنفس نوبة قلبية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

اتحاد الكرة يعلن العقوبات الموقعة على الزمالك بعد الانسحاب من السوبر

يتراجع عن موقفه.. أول تعليق من الغندور على مشاركة بيراميدز في السوبر

ذروتها الخميس| الأرصاد تفجر مفاجأة حول طقس الـ 48 ساعة القادمة

بعد اعتذار بيراميدز.. تعرف على الفرقة الأقرب للعب كأس السوبر

حكاية سوبر حائر| الحرمان وغرامة 1.5 مليون جنيه في انتظار الزمالك.. وهذه حقيقة تدخل رئيس الأهلي

ارتجاج في المخ.. علقة موت لممثل شهير داخل أحد المطاعم.. فيديو

عاجل.. أحمد شوبير يكشف هوية منافس الأهلي في كأس السوبر المصري

يستاهل إللي بيحصل فيه.. نجم الزمالك يفتح النار على بيراميدز

موضوعات متعلقة

بلاش حلبة وبسطرمة.. هاني الناظر يحذر من هذه الأطعمة في الصيف

لو عامل رجيم ونفسك في حاجة حلوة.. إليك طريقة عمل كيكة الموز

منها الأرز.. تحذير من إعادة تسخين هذه الأكلات | اعرف السبب

ملكة جمال السعودية تتصدر التريند.. 10 صور تبرز أناقة رومي القحطاني

بكتريا سامة تهدد منتجات كادبوري| سحبها من الأسواق البريطانية

بوصفتين مختلفتين.. حضري شوربة البصل على الطريقة الهندية

ملايين الدولارات.. تعرف على سعر مجوهرات ريهانا في Met Gala

نشرة المرأة والصحة| متحور اركتوروس يهدد العالم.. قلق على السوشيال ميديا بسبب انتشار علامات البطيخ الفاسد.. جمال شعبان يحذر من الزعل.. فنانات أثرن الجدل بالبرنص

ترشيحاتنا

ضياء رشوان: الانتخابات الرئاسية المقبلة سيطبق عليها الإشراف القضائي الكامل

تعرف على أنواع رادارات المرور الحديثة والكاميرات الذكية

الأهلي يحسم موقفه من رحيل نجمه إلى الخليج.. تفاصيل

أرسنال يحسم ديربي لندن بثلاثية في شباك تشيلسي ويعود لصدارة الدوري الإنجليزي

قصف بخمسة صواريخ.. طيران الاحتلال الإسرائيلي يهاجم عدة مواقع في قطاع غزة

منعرفش انسحب ولا اعتذر|تعليق مثير من اتحاد الكرة بشأن مشاركة الزمالك بالسوبر

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

لو إنتي عروسة.. كيفية تقشير الركب والأكواع ؟

كيف تعرف بأنك تتعرض للإصابة بالنوبة القلبية؟.. أعراض صادمة

بعد وفاة الفنان مصطفى درويش.. علاقة صادمة بين قلة النوم وأمراض القلب

4 أنواع مختلفة لمرض الربو .. اكتشفها

فيديو

آخرهم شيرين الطحان ومصطفى درويش.. فنانون خطفهم الموت في سن الشباب

غلق محطة مترو جامعة القاهرة بهذه الأيام | اعرف السبب ..شاهد

25 مليون جنيه وعملات أجنبية.. أسرار وكواليس قصة كنز عقار المهندسين

هدى الأتربي: اصيبت في قدمي خلال مشاهد المعارك في سره الباتع| فيديو

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عبد المعطى أحمد

عبد المعطى أحمد يكتب: ولكن ينقصنا العمل!

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: الحياة الخاصة فى الزمن المعلوماتي

آية عبد الرؤوف

آية عبدالرؤوف تكتب: كيف تواجه تحدياتك ؟

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: كليوباترا ومزاعم الأفروسنتريزم

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: كيف تُصبح اَلْمُخْرِج الوحيد لقصتك؟

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب : حوار لمستقبل مصر

نهى زكريا

نهى زكريا تكتب: مصر وسرها الباتع

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: ترشح بايدن لفترة ثانية.. لماذا وإلى أين؟

اﻟﻤﺰﻳﺪ