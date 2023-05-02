كيف تعرف بأنك تتعرض للإصابة بالنوبة القلبية؟.. أعراض صادمة

قد يعاني الشخص من أعراض النوبة القلبية، ولكن دون أن يشعر بها، وهو نفس الامر الذي مر به الفنان مصطفى درويش قبل وفاته بساعات ولم يلاحظ هذا الأمر .

علامات واضحة تشير بالإصابة بالنوبة القلبية

وعند تعرض الشخص لأعراض النوبة القلبية، فيجب عليه ومن حوله التوجه به إلى اقرب مستشفى كي يتلقي الرعاية الطبية اللازمة، وقبل ان يتسبب الأمر بمشكلة اكبر .

لذا سنوضح في السطور التالية أعراض النوبة القلبية بالتفصيل، وفقا لما نشر في موقع “مايو كلينك” الطبي، وتشمل :

_ الشعور بالألم في منطقة الصدر، والذي قد يستمر لأكثر من بضع دقائق.

_ إنتشار الم الصدر إلى الكتف والرقبة والفك والأسنان.

_ الإحساس بألم في المعدة، وقد يعطي شعورًا يشبه حرقة المعدة.

علامات واضحة تشير بالإصابة بالنوبة القلبية

_ ضيق التنفس، وقد يتعرض الشخص إلى اللهاث لكي يحاول ان يتنفس.

_ القلق. قد تشعر بإحساس بالكآبة أو تشعر كما لو أنك تمر بنوبة ذعر من دون سبب واضح.

_ الدوار (الدوخة)، بالإضافة إلى الشعور بالضغط في الصدر، فقد تشعر بالدوار أو تشعر كما لو أنك فاقد للوعي.

_ التعرق. قد تتعرَّق فجأة مع شعور بالبرودة والرطوبة في الجلد.

_ الغثيان والقيء، قد تشعر بألم في معدتك أو تتقيأ.

_ خفقان القلب، قد تشعر كما لو أن ضربات قلبك تتسارع أو قد تكون مدركًا تمامًا لنبض قلبك.