تحذير من تناول مشروب شهير على معدة فارغة .. تعرف عليه

تعتبر القهوة من المشروبات الشعبية، واحيانا يكون المشروب الاول لدى الكثيرين، و الذى يتناوله البعض بمجرد ان يستيقظوا من النوم، دون العلم ما إن كانت هذن العادة صحية أم لا.

أضرار شرب القهوة على الريق

يتسبب تناول القهوة العديد من المشاكل والأضرار للجسم، وهو ما قام موقع "timesofindia" بذكره، ومن ابرز اضرار تناول القهوة على معدة فارغة، ما يلي :

_ حرقة المعدة :

ويؤدي تناول القهوة على معدة فارغة إلى حرقة المعدة؛ حيث تقلل القهوة من إنتاج حمض المعدة، مما يشكل مشكلة لبطانة المريء التي تكون أكثر عرضة للتلف من الحمض.

_ زيادة مستويات الكورتيزول في الجسم :

ويتسبب شرب القهوة مباشرة بعد الاستيقاظ في زيادة مستويات الكورتيزول والتي يفرزها الجسم بشكل طبيعب كي تساعد على تعزيز اليقظة، مما يجعل الجسم فيما ينتج كميات أقل من الكورتيزول.

أضرار شرب القهوة على الريق

_ حركات الأمعاء ومشاكل القولون :

تظهر الأبحاث أن شرب القهوة على معدة فارغة يتسبب في تحفيز مشاكل القولون والأمعاء .

يوصي الخبراء بتناول القهوة أو الشاي بعد ساعة على الأقل من الاستيقاظ، وبدلًا من القهوة السوداء، يفضل شربها مع الحليب لتقليل التأثير على المريء.