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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

خلي بالك من طفلك.. معلومات خطيرة عن حساسية العشب

أعراض حساسية العشب
أعراض حساسية العشب

أحيانا يصاب البعض بحساسية العشب، وتزداد نسبة الإصابة بها بشكل أساسى فى الربيع وأوائل الصيف، والسبب فيها حبوب اللقاح التي تشبه المسحوق الناعم.

 

أعراض حساسية العشب

 

تنتقل حبوب اللقاح من خلال الرياح لتخصيب العشب، وهى خفيفة الوزن للغاية مما يجعلها تنتشر بسهولة، وهذا يجعل استنشاقها أسهل بكثير، ما يؤدى إلى ظهور أعراض حساسية العشب، وفقا لما نشره في موقع “allergyasthmanetwork”.

 

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وتصيب أعراض حساسية العشب الأنف أو العينين أو الفم أو الجلد، وقد تؤدى حساسية العشب أيضًا إلى ظهور أعراض الربو، وقد يعانى الأشخاص المصابين بحساسية العشب من بعض الأعراض الواضحة، وتشمل :

_ العطس .

_ سيلان الأنف أو انسدادها .

_ حكة فى الأنف

_ عيون حمراء أو مائية أو حكة أو منتفخة

_ طفح جلدى أو خلايا أو كدمات (أكثر شيوعًا عند ملامسة الجلد للعشب)

_ السعال.

_ ضيق الصدر .

_ الاحتقان والصفير عند التنفس أو ضيق التنفس .

 

أعراض حساسية العشب


ويتم إجراء اختبار حساسية العشب بواسطة أخصائى الحساسية، من خلال وخز الجلد أو فحص الدم، ويمكن أن يساعد ذلك فى تحديد أى نوع من الحشائش التى لديك حساسية منها، ويقوم أخصائى الحساسية بتفسير نتائج الاختبار ومناقشة خيارات العلاج.

 

وتشمل خيارات العلاج لحساسية العشب مضادات الهيستامين التى تصرف بدون وصفة طبية، وبخاخات الأنف المضادة للالتهابات، ومن الناحية المثالية يجب أن تبدأ خطة العلاج قبل أسبوعين تقريبًا من موسم حساسية العشب الموسمية.

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