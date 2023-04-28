10 فوائد مذهلة تجنيها من تناول الترمس .. تعرف عليها

تحضير الترمس في العيد يأتى كنوع من الطقوس التي اعتدنا عليها في الاعياد، ولكن البعض يخشى من تناول الترمس لإعتقادهم بأنه قد يتسبب في زيادة الوزن، إلا أنه إعتقاد خاطئ.

فوائد غير متوقعة لتناول الترمس

وفقا لما جاء في موقع “هيلث” أن هناك فوائد عديدة يمكن أن يجنيها الجسم من تناول الترمس؛ حيث أنه لا يتسبب في زيادة الوزن على الإطلاق.

أكد الموقع، بأن الترمس من البقوليات المهمة وممتاز كمصدر للبروتين النباتي، هناك فوائد عظيمة للترمس، ومن أبرزها ما يلي :

_ يساعد الترمس على إنقاص الوزن بسبب سعراته الحرارية القليلة.

_ يحتوي على 3 اضعاف البروتين الموجود في الكينوا و 3 اضعاف الالياف الموجود في الشوفان و 3 اضعاف البوتاسيوم الموجود في الموز.

_ يمكن إستخدام الترمس في عمل دقيق للخبز، بالأخض لمن يعانوت من مرض سيلياك او حساسية الجلوتين أو يتبعون حمية غذائية.

فوائد غير متوقعة لتناول الترمس

_ عند إضافة دقيق الترمس إلى دقيق القمح يقلل كمية الكربوهيدات، ويمكن أن يفيد الأشخاص الذين يتبعون حمية غذائية قليلة في الكربوهيدات.

_ الترمس غني بفيتامين A, B, C و كالسيوم و بوتاسيوم و ماغنيسيوم و حديد.

_ تناول نصف كوب من الترمس يمكن أن يكون وجبة مشبعة .

_ يمكن لتناول الترمس أن يحسن ضغط الدم المرتفع، و يمنع تصلب الشرايين، وذلك لما يحتويه من الحمض الاميني الاساسي (ارجينين) و البوتاسيوم.

_ يعمل تناول الترمس على ظبط مستوي السكر و الانسولين في الدم، وبسبب أحتواءه على مضادات أكسدة .

_ يحتوي الترمس على كمية كبيرة من الألياف، لذا فهو مسؤل عن تحسين وظائف الجهاز الهضمي، ويزيد من البكتريا المفيدة. لذا يقلل من الإصابة بالامساك، ويساهم في رفع مناعة الجسم.

_ يحمل الترمس العديد من الفوائد للبشرة، و الشعر عند تناوله أو عند الاستخدام الموضعي.