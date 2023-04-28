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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

سر انتشار النزلة المعوية بين الأطفال.. احذروا أعراضها

أعراض النزلات المعوية
أعراض النزلات المعوية عند الأطفال

يتغير الطقس على مدار الساعة في اليوم الواحد، وهو ما أصابنا بالحيرة حول ارتداء الملابس، وبالأخص بين الأطفال خوفا من تعرضهم لنزلات معوية وإعياء.

 

أعراض النزلات المعوية عند الأطفال

 

حذرت هيئة الأرصاد الجوية عبر صفحتها الرسمية على فيس بوك، من التلقبات الجوية والطقس المتغير، واحتمالية سقوط الأمطار على محافظات مختلفة، على الرغم من دخول فصل الربيع وانتهاء الشتاء.

 

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وأكدت هيئة الأرصاد، أن هناك احتمالية كبيرة لسقوط أمطار خفيفة على مناطق من السواحل الشمالية وشمال الوجه البحري على فترات متقطعة، كما أنّ طقس الأحد، يشهد نشاطًا للرياح على مناطق من السواحل الشمالية وجنوب سيناء وشمال الصعيد.

 

ويمكن أن تتسبب التقلبات الجوية، وعدم إستقرار الجو ما بين شديد الحرارة خلال ساعات النهار، وما بين البرودة خلال الليل إصابة الأطفال بالإعياء والنزلات المعوية، بسبب قلة مناعتهم.

 

أعراض النزلات المعوية عند الأطفال

 

النزلة المعوية، هي عدوى فيروسية أو بكتيرية أو طفيلية تصيب الأمعاء الدقيقة والغليظة، وتؤثر سلبًا على حركتها، تهيج الجهاز الهضمي، ومن أبرز أعراض النزلات المعوية عند الأطفال، ما يلي وفقا لما نشر في موقع “مايو كلينيك” الطبي.

تقلُّصات المعدة

الغثيان 

ارتفاع درجة حرارة الجسم

دوخة خاصةً عند الوقوف

الشعور بالعطش

فقدان الشهية

القئ

الحُمَّى في بعض الأحيان

خمول

إسهال متكرر، ويميل لون البراز

تغير لون البول إلى الداكن

الاطفال الطقس النزلات المعوية أعراض النزلات المعوية هيئة الأرصاد الجوية النزلة المعوية

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سر انتشار النزلة المعوية بين الأطفال.. احذروا أعراضها

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