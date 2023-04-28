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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

خرابة البيوت العمرانة .. تفاصيل خناقة رضوى الشربيني وياسمين عز على إنستجرام

تفاصيل الخلاف بين
تفاصيل الخلاف بين رضوى الشربيني وياسمين عز

تداول رواد مواقع التواصل الإجتماعي تصريحات لكل من الإعلامية رضوى الشربيني والإعلامية ياسمين عز، وتوقع الكثير أن تكون كل منهما تقصد الأخرى بهذه التصريحات التي أثارت ضجة على السوشيال ميديا .. 

 

تفاصيل الخلاف بين رضوى الشربيني وياسمين عز 

وبدأت رضوى الشربيني عندما قام متابعوها بالتساؤل عن منشور منسوب لها تدافع به عن الرجال والتي تقول فيه البيت بفلوس الراجل وتيجي مراته تقوله اقلع الجزمة علشان السجادة، دة أنا احط فساتيني الماركات تحت رجله يمشي عليها ، فجاء رد رضوى الشربيني ساخرا: وأنا اقول الكلام ده ليه .. أنا ست عندها كرامة .. كلالم العبيد دة مش بتاعي.

 

بوست رضوى الشربيني

 

وجاء رد ياسمين عز بعد ذلك على ؛ستوري عبر حسابها الرسمي، وقالت : وكرامة ايه يا ام كرامة بلاستيك أطرافها مطاط، تمط وتنكمش حسب المصلحة والظروف المحيطة.. مدام بليز كرامتك وقعت منك أخى مرة هناك.. ابعتي  محد عندك يجيبها قبل ما تسيح فالشمس، واحكيلنا بالمرة قواعد بيات المراة الاربعون برة بيت الزوج من غير اذنه سلينا كدة في الإجازة لانك بقيتب مملة  وشطبتي محتوى .. حتى تلقيحك ممل .. زيرو محتوى زيرو انوثة .. بس للأمانة أسترجال ليفل الوحش.

رد ياسمين عز 

 

واكملت ياسمين عز في استوري اخر، وقالت : " دة أنا مش بس ادوس عالفساتين الماركات دة انا ادوس على اي حد علشان خاطر  الفرعون الصغير بعمل دة في الحياة العادية وبقوله فالعلن.. انما بقى لما يكون في خرابة بيوت بتبوس الجذم  وتعمل فيلم مظلوم وتطلع في العلن تحكيلنا مأساة المرأة الاغريقية.. كدة انتي محتاجة علاج يا مدام .. روحي اتعالجي يا مدام في تشوهات نفسية وشياط وغيرة وياس بدأ يتجلى ويتفشى ويترعرع  في الانحاء .. وبلاش نشغل اسطوانة المراة الحديدية .. علشان المراة نفسها لو عرفت انتي ايه هيجيلها صدمة دماغية حضارية.

 

رد ياسمين عز 

 

ولم تتوقف ياسمين عز عن الرد على رضوى الشربيني كما توقع الكثير أنها تقصدها  بل واكملت بأسلوب التهديد : بقولك يا خرابة البيوت العمرانة.. جربي حطي اسمي تاني في تلميحات او تلقيحات علشان هنتفرج كلنا وقتها انا دوس على ايه تاني غير الماركات.. واهو بالمرة نحكي الحكايات ونسلي الناس فالاجازات .

 

رد ياسمين عز 
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