عملولي حملات تشويه.. لقاء سويدان تفتح قلبها لجمهورها

أعلنت الفنانة لقاء سويدان إصابتها بالعصب السابع، خلال ظهورها على الهواء في برنامجها المذاع عبر قناة «الشمس»، مؤكدة أن حالتها الصحية جاءت نتيجة ضغوط نفسية شديدة مرت بها مؤخرًا.





ووجّهت سويدان الشكر لجمهورها وكل من حرص على السؤال عنها والدعاء لها بالشفاء. وأوضحت أنها تعمدت الظهور أمام الجمهور دون خجل لإبراز الجانب الإنساني من حياة الفنان، مشيرة إلى أن الفنان كغيره يمر بلحظات ضعف ومرض.





وأضافت أن ما تعرضت له من حملات تشويه وضغوط عصبية من بعض المقربين كان له تأثير كبير على حالتها النفسية، مؤكدة أن التجربة دفعتها لإعادة التفكير في حياتها وعلاقاتها.





ونستعرض المزيد من التفاصيل من خلال الفيديو جراف التالي.