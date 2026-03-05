قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
ديني

وقفات مع سورة ق في رمضانيات نسائية بالجامع الأزهر.. تأكيد على منهج القرآن في إصلاح النفس وترسيخ العقيدة

إيمان طلعت

عقد الجامع الأزهر، اليوم الخميس فعاليات ملتقى «رمضانيات نسائية» بالرواق العباسي، تحت عنوان «وقفات مع سورة ق»،  بحضور أ.د/ فريدة محمد علي بودي أستاذ البلاغة والنقد وعميد كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالقاهرة، ود. زينب علي فريد عضو مركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية، ود. سناء السيد الباحثة بالجامع الأزهر، في لقاء تناول التدبر في معاني السورة الكريمة وما تحمله من دلالات إيمانية وتربوية.

واستهلت أ.د/ فريدة محمد علي بودي حديثها بالتأكيد على أن سورة «ق» من السور المكية التي تمتاز بقصر آياتها وعمق معانيها، حيث توقظ القلوب من غفلتها وتوقظ الحس الإنساني عبر براهين واضحة على حقيقة البعث والجزاء.

 وأوضحت أن السورة تركز على ترسيخ أصول الإيمان الكبرى، وعلى رأسها الإيمان بالنبوة والبعث بعد الموت، كما تدعو إلى التأمل في مظاهر قدرة الله في الكون؛ من إتقان بناء السماوات، وبسط الأرض، وإنبات الثمار، وجعل إحياء الأرض بعد موتها برهانًا عقليًّا على قدرة الله تعالى على إحياء البشر يوم القيامة.

من جانبها أوضحت د. زينب علي فريد أن سورة «ق» تركز على القضايا العقدية الأساسية، وفي مقدمتها إثبات البعث والنشور، كما تصور مشاهد يوم القيامة والحساب تصويرًا مؤثرًا يجمع بين الترغيب والترهيب بذكر الجنة والنار. 

وأضافت أن السورة تكشف غفلة الإنسان عن حتمية الموت، وتؤكد حقيقة المراقبة الإلهية لأقوال الإنسان وأعماله، وهو ما يدعو إلى البعد عن المعاصي والتوبة الصادقة والرجوع إلى الله، لافتة إلى أن ربط تدبر هذه السورة بشهر رمضان يمثل منهجًا تربويًّا بليغًا، لأن رمضان هو شهر التغيير، بينما تعد سورة «ق» سورة اليقظة والتنبيه للقلوب.

وفي السياق ذاته أشارت د. سناء السيد إلى أن سورة «ق» بما تحمله من إيقاع صوتي ومعنوي مؤثر قادرة على تجديد معاني التذكرة والرجوع إلى الله في القلوب، مؤكدة أن القرب من القرآن الكريم يورث الإنسان مجدًا في الدنيا والآخرة. وأضافت أن الحساب يوم القيامة لا يكون بالألقاب أو الانتماءات، وإنما هو حساب فردي على الأقوال والأعمال، مستشهدة بقوله تعالى: {مَا يَلْفِظُ مِنْ قَوْلٍ إِلَّا لَدَيْهِ رَقِيبٌ عَتِيدٌ}، في رسالة تؤكد أهمية مراقبة اللسان والعمل الصالح في حياة المسلم.

