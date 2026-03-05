هل الزكاة كانت موجودة قبل الإسلام؟ إمام السيدة زينب يرد

قال الدكتور أحمد عصام فرحات، إمام مسجد السيدة زينب، إن الزكاة هي الركن الثالث من أركان الإسلام، حيث فرض الله في أموال الناس قدرا معينا من المال يعطوه للفقراء والمساكين.

وأضاف أحمد عصام فرحات، خلال تقديمه برنامج «اقرأ وربك الأكرم» على قناة صدى البلد، أن القرآن الكريم فرض الزكاة على أشخاص محددة، مستدلا بقوله تعالى في فرضية الزكاة "خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِم بِهَا وَصَلِّ عَلَيْهِمْ ۖ إِنَّ صَلَاتَكَ سَكَنٌ لَّهُمْ ۗ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ".

هل الزكاة كانت موجودة قبل الإسلام؟

وردا على سؤال الطفلة رحمة، التي تقول فيه "هل الزكاة كانت موجودة قبل الإسلام؟

وأضاف أحمد عصام فرحات، أن الزكاة كانت موجودة في الأمم السابقة، ولهذا قال الله تعالى "وَجَعَلْنَاهُمْ أَئِمَّةً يَهْدُونَ بِأَمْرِنَا وَأَوْحَيْنَا إِلَيْهِمْ فِعْلَ الْخَيْرَاتِ وَإِقَامَ الصَّلَاةِ وَإِيتَاءَ الزَّكَاةِ ۖ وَكَانُوا لَنَا عَابِدِينَ".

كما يقول الله في حق سيدنا إسماعيل "وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ إِسْمَاعِيلَ ۚ إِنَّهُ كَانَ صَادِقَ الْوَعْدِ وَكَانَ رَسُولًا نَّبِيًّا (54) وَكَانَ يَأْمُرُ أَهْلَهُ بِالصَّلَاةِ وَالزَّكَاةِ وَكَانَ عِندَ رَبِّهِ مَرْضِيًّا".

كما يقول الله في حق سيدنا عيسى "أَشَارَتْ إِلَيْهِ ۖ قَالُوا كَيْفَ نُكَلِّمُ مَن كَانَ فِي الْمَهْدِ صَبِيًّا (29) قَالَ إِنِّي عَبْدُ اللَّهِ آتَانِيَ الْكِتَابَ وَجَعَلَنِي نَبِيًّا (30) وَجَعَلَنِي مُبَارَكًا أَيْنَ مَا كُنتُ وَأَوْصَانِي بِالصَّلَاةِ وَالزَّكَاةِ مَا دُمْتُ حَيًّا".