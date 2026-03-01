كم عدد أبواب الجنة والنار؟.. إمام السيدة زينب يجيب

قال الدكتور أحمد عصام فرحات، إمام مسجد السيدة زينب، إن النار لها سبعة أبواب، لقوله تعالى "لَهَا سَبْعَةُ أَبْوَابٍ لِّكُلِّ بَابٍ مِّنْهُمْ جُزْءٌ مَّقْسُومٌ".

وأضاف أحمد عصام فرحات، خلال تقديمه برنامج «اقرأ وربك الأكرم» على قناة صدى البلد، أن الجنة لها ثمانية أبواب، لقول النبي في الحديث الشريف "من توضأ فأحسن الوضوء ثم قال أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم اجعلني من التوابين واجعلني من المتطهرين فتحت له ثمانية أبواب الجنة يدخل من أيها شاء".

وأوضح أن رسول الله ذكر في الحديث أن أبواب الجنة ثمانية أبواب، وذكر عمل صالح يوصل لهذه الأبواب الثمانية.

