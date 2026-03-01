شاهد.. زي نادي الزمالك داخل غرفة ملابس استاد الدفاع الجوي قبل مواجهة بيراميدز

حصل صدى البلد على صور من داخل غرفة ملابس نادي الزمالك بإستاد الدفاع الجوي قبل مواجهة فريقي الزمالك وبيراميدز ضمن منافسات الجولة 20 لبطولة الدوري المصري الممتاز.

وتقرر ارتداء الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك لزيه البديل باللون الكحلي خلال مباراة بيراميدز المقرر لها اليوم الأحد في مسابقة الدوري الممتاز.

يأتي ذلك بسبب ارتداء فريق بيراميدز صاحب الملعب في لقاء اليوم لزيه الأساسي خلال المباراة.

ويحل الزمالك ضيفًا على بيراميدز في التاسعة والنصف مساء اليوم الأحد على ستاد الدفاع الجوي في إطار مباريات الجولة العشرين لمسابقة الدوري الممتاز.

ويحتل الزمالك صدارة ترتيب جدول الدوري الممتاز، برصيد 37 نقطة.