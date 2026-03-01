قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
متوسط سعر الدولار في مصر اليوم الأحد 1مارس 2026
لمة شبابنا في رمضان.. كفر الشيخ تجمع القلوب ضمن حلقات القرآن الكريم
محمد مرجان: لازم نصبر على توروب ونحاسبه آخر الموسم مش طبيعي الأهلي يغير 4 مدربين
قطر تعلن تاجيل الأنشطة الرياضية ووديات منتخب مصر تواجه المجهول
ترامب: قضينا على 48 قائدا إيرانيا في نفس اللحظة وأوقفنا برنامج إيران النووي
تشكيل قمة أرسنال وتشيلسي في الدوري الإنجليزي
محافظ الغربية يخفض سعر البيض إلى 110 جنيهات خلال تفقده معرض أهلاً رمضان
دقائق دولية مجانية للمشتركين للاطمئنان على ذويهم بالدول العربية
الدوري الفرنسي: مصطفى محمد بديلا في تشكيل نانت لمواجهة ليل
ارتفاع ضحايا القصف الأمريكي لمدرسة البنات في ميناب بإيران لـ148 قتـ.يلة
بعد إقرار البرلمان.. آلية ضبط القيمة الإيجارية بـ قانون الضريبة العقارية
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
رياضة

7 نجوم ارتدوا قميص بيراميدز والزمالك قبل موقعة قمة الدوري الليلة

بيراميدز
بيراميدز
عبدالله هشام

يستضيف فريق بيراميدز منافسه الزمالك اليوم على استاد الدفاع الجوي، ضمن منافسات الجولة العشرين من مسابقة الدوري المصري الممتاز.

وتكتسب مباراة بيراميدز والزمالك أهمية مضاعفة في ظل الصراع الشرس على صدارة جدول الترتيب، خاصة أن الفريقين يتساويان في عدد النقاط، ما يمنح اللقاء طابعًا حاسمًا في سباق القمة.

لاعبو بيراميدز والزمالك

لعب عدد كبير من اللاعبين بقميص الزمالك وبيراميدز أخرهم ناصر ماهر المنتقل حديثا من ميت عقبة لـ السماوي في الميركاتو الشتوي الماضي

وسبق ناصر ماهر في ارتداء قميص الناديين كلا من يوسف أوباما وسيف فاروق جعفر وعبدالله السعيد وعمر جابر ومحمد الشناوي وعلي جبر وأحمد توفيق.

وانضم يوسف أوباما لصفوف بيراميدز بعد نهاية عقده مع الزمالك في الموسم الماضي بينما انضم عبدالله السعيد وعمر جابر للزمالك بمبلغ مالي.

يدخل الزمالك المباراة بمعنويات مرتفعة بعدما نجح في تجاوز زد بنتيجة 2-1 في الجولة الماضية، بينما حقق بيراميدز فوزًا مستحقًا على غزل المحلة بثلاثة أهداف مقابل هدف. هذه الانتصارات رفعت رصيد الفريقين إلى 37 نقطة، ليتصدر الزمالك جدول الترتيب بفارق الأهداف فقط عن بيراميدز صاحب المركز الثاني، مما يزيد من سخونة المواجهة المرتقبة بينهما.

بيراميدز الزمالك الدوري المصري بيراميدز والزمالك فريق بيراميدز

