7 نجوم ارتدوا قميص بيراميدز والزمالك قبل موقعة قمة الدوري الليلة

يستضيف فريق بيراميدز منافسه الزمالك اليوم على استاد الدفاع الجوي، ضمن منافسات الجولة العشرين من مسابقة الدوري المصري الممتاز.

وتكتسب مباراة بيراميدز والزمالك أهمية مضاعفة في ظل الصراع الشرس على صدارة جدول الترتيب، خاصة أن الفريقين يتساويان في عدد النقاط، ما يمنح اللقاء طابعًا حاسمًا في سباق القمة.

لاعبو بيراميدز والزمالك

لعب عدد كبير من اللاعبين بقميص الزمالك وبيراميدز أخرهم ناصر ماهر المنتقل حديثا من ميت عقبة لـ السماوي في الميركاتو الشتوي الماضي

وسبق ناصر ماهر في ارتداء قميص الناديين كلا من يوسف أوباما وسيف فاروق جعفر وعبدالله السعيد وعمر جابر ومحمد الشناوي وعلي جبر وأحمد توفيق.

وانضم يوسف أوباما لصفوف بيراميدز بعد نهاية عقده مع الزمالك في الموسم الماضي بينما انضم عبدالله السعيد وعمر جابر للزمالك بمبلغ مالي.

يدخل الزمالك المباراة بمعنويات مرتفعة بعدما نجح في تجاوز زد بنتيجة 2-1 في الجولة الماضية، بينما حقق بيراميدز فوزًا مستحقًا على غزل المحلة بثلاثة أهداف مقابل هدف. هذه الانتصارات رفعت رصيد الفريقين إلى 37 نقطة، ليتصدر الزمالك جدول الترتيب بفارق الأهداف فقط عن بيراميدز صاحب المركز الثاني، مما يزيد من سخونة المواجهة المرتقبة بينهما.