تاريخ المواجهات في كأس مصر.. تفوق كاسح للزمالك أمام بيراميدز

في أمسية رمضانية اليوم، الأحد، يواجه فريق الزمالك نظيره بيراميدز في إطار منافسات الجولة 20 من بطولة الدوري المصري.

وتحمل لقاءات الزمالك وبيراميدز طابعا خاصا، حيث تعد نتائجها غير متوقعة، خاصة لقاء اليوم، في ظل منافسه الفريقين على صدارة جدول الدوري.

وحقق الزمالك أكبر انتصار له أمام بيراميدز بنتيجة 3-0 في نهائي كأس مصر موسم 2018-2019، وأعاد ذات النتيجة في الدور الثاني للدوري موسم 2021-2022.

وتعادل الفريقان في آخر مباراتين لهما في الكأس قبل أن يحسمهما الزمالك بركلات الترجيح.

وتقام المباراة اليوم، الأحد، في تمام الساعة التاسعة والنصف مساءً بتوقيت القاهرة في إطار منافسات الجولة الـ 20 في الدوري المصري.

وتذاع المباراة عبر شبكة قنوات “أون سبورت”.