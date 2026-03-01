مرجان: الأهلي "مش وحش" ولازم الجمهور يصبر على الفريق واللاعبين ويسانده

أكد محمد مرجان رئيس مجلس إدارة شركة برزنتيشن لايف والمدير التنفيذي السابق للنادي الأهلي ، أن فريق في العالم قد يتعرض لـ"كبوة"، موضحاً أن الأهلي حقق على مدار السنوات الماضية حقق نجاحات كبيرة في كل الألعاب ، موضحاً : الأهلي قفّل اللعبة مؤخراً بعدما حقق بطولات كثيرة وفي كل الألعاب.



وقال محمد مرجان الذى يحل ضيفاً على برنامج النجوم في رمضان : أحياناً يكون جمهور الأهلي عنده "جلد الذات" بشكل أكثر من اللازم ، فقد يكون الفريق فائزاً بهدف نظيف وتجد البعض ينتقد الفريق بسبب سواء الأداء رغم تحقيق الهدف الأهم وهو الفوز وحصد النقاط الثلاثة.

وأضاف محمد مرجان : لابد من تكاتف من جميع الجماهير خلف الفريق في هذه الفترة من أجل تحقيق بطولتي الدوري ودوري أبطال أفريقيا.

وتُقدم الإعلامية الكبيرة نجلاء حلمي برنامج "النجوم في رمضان" عبر إذاعة الشباب والرياضة، ويترأس فريق تحريره الكاتب الصحفي وليد قاسم ويذاع أيام الجمعة والسبت والأحد والثلاثاء طوال شهر رمضان المبارك