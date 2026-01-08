أعضاء مجلس النواب 2020 بلا حصانة خلال 3 أيام بعد القرار الجمهوري

صدر قرار جمهوري بفض دور الانعقاد السادس من مجلس النواب، ليصبح من المقرر أن تنتهي عضوية المجلس الحالي رسميًا يوم 12 يناير 2026، بعد خمس سنوات من بدء الفصل التشريعي الثاني الذي انطلق في 12 يناير 2021.

ويبلغ عدد أعضاء مجلس النواب 596 عضوًا، منهم 568 منتخبًا بواقع 284 عضوًا بالنظام الفردي و284 بالقوائم المغلقة المطلقة، على أن يُخصص للمرأة ما لا يقل عن 25% من إجمالي المقاعد، فيما يحق لرئيس الجمهورية تعيين حتى 5% من الأعضاء، أي ما يصل إلى 28 عضوًا.

ويأتي هذا الانتهاء الرسمي للعضوية ضمن الإطار الدستوري والنظامي للمجلس، حيث يتيح للمجلس الجديد الانعقاد في أولى جلساته خلال أيام 13 أو 14 أو 15 يناير 2026، عقب إعلان النتائج النهائية للانتخابات البرلمانية وتعيين الأعضاء الجدد، استعدادًا لبدء دور الانعقاد العادي الأول من الفصل التشريعي الثالث.

ويعكس هذا التوقيت الدقيق التزام الدستور المصري، حيث تنتهي العضوية بعد خمس سنوات ميلادية من أول اجتماع للمجلس، وهو ما يضمن استمرارية العمل التشريعي والرقابي دون انقطاع، مع الحفاظ على التمثيل النسبي للأحزاب والمرأة وتنوع الخبرات داخل البرلمان.

هذا الانتهاء الوشيك للعضوية يعني أن أعضاء المجلس الحالي سيفقدون الحصانة البرلمانية عن أعمالهم القانونية بعد 12 يناير، ليبدأ البرلمان الجديد مرحلة جديدة من التشريع والرقابة على الحكومة وفق صلاحياته الدستورية.