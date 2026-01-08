ترجيحات برلمانية.. سيدة تترأس الجلسة الافتتاحية لمجلس النواب 2026

تتجه الأنظار إلى الجلسة الافتتاحية لـ مجلس النواب الجديد 2026، والمقرر انعقادها دستوريًا يوم 12 يناير 2026، عقب انتهاء الفصل التشريعي الحالي برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي في 11 يناير المقبل، وذلك تنفيذًا لحكم المادة (106) من الدستور التي حددت مدة عضوية المجلس بخمس سنوات ميلادية.

الجلسة الافتتاحية لمجلس النواب

وبحسب الدستور واللائحة الداخلية، يعقد مجلس النواب جلسته الافتتاحية بمقره في العاصمة الإدارية الجديدة، حيث يترأس الجلسة أكبر الأعضاء سنًا، ويعاونه أصغر عضوين، وتشهد الجلسة أداء اليمين الدستورية لأعضاء المجلس.

وتنص المادة (276) من اللائحة الداخلية لمجلس النواب على أن المجلس يعقد في بداية كل فصل تشريعي جلسة إجراءات صباحية برئاسة أكبر الأعضاء الحاضرين سنًا، على أن يعاونه في إدارة الجلسة أصغر عضوين من بين الأعضاء.

من يرأس الجلسة الافتتاحية

ووفقًا للترجيحات الحالية، من المتوقع أن تترأس الجلسة الافتتاحية النائبة الدكتورة عبلة الهواري، عضو مجلس النواب، باعتبارها الأكبر سنًا بين الأعضاء الحاليين، حيث تبلغ من العمر 79 عامًا (مواليد 1947)، وذلك حال عدم صدور تعيينات رئاسية تضم نوابًا أكبر سنًا منها.

وفي حال تأكد هذا السيناريو، ستكون هذه هي المرة الثانية على التوالي التي تترأس فيها سيدة الجلسة الافتتاحية لمجلس النواب، بعدما شهد الفصل التشريعي الثاني سابقة مماثلة بترؤس النائبة الراحلة فريدة الشوباشي للجلسة الافتتاحية، في مشهد عكس الحضور المتنامي للمرأة تحت قبة البرلمان.