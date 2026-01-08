قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
الصحة: الخط الساخن 105 حقق 100% استجابة لأكثر من 41 ألف اتصال خلال 2025
الأرصاد تحذر من حالة عدم استقرار تضرب البلاد غداً
بعد سحب دفعات من نوع تجاري لحليب الأطفال.. هل يشكل خطورة؟ | رد رسمي حاسم
زيلينسكي: وثيقة الضمانات الأمنية الأمريكية جاهزة لوضع اللمسات الأخيرة مع ترامب
عصام الصباحي يتقدم بأوراق ترشحه رسميًا لانتخابات رئاسة حزب الوفد
وزير الخارجية: مصر تتحرك على كافة الأصعدة لتنفذ المرحلة الثانية من اتفاق غزة
تونس تفتح أبوابها للمصريين.. تسهيلات جديدة لدخول 5فئات اعتبارًا من يناير
دعاء قبل المغرب .. يراضي الله به قلبك ويفتح لك الأبواب المغلقة
سعر الذهب في مصر مستهل التعاملات المسائية.. عيار 21 بكام؟
المبعوث الأممي لليمن: الحوار الشامل يتيح لليمنيين فرصة مهمة لرسم مسار أكثر شمولا
كأس الأمم الإفريقية تفتح الباب لنجوم المستقبل وتكشف جيلًا جديدًا يخطف الأضواء
الحسيني الشرقاوي يترشح رسميًا في انتخابات رئاسة حزب الوفد.. صور
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

برلمان

ترجيحات برلمانية.. سيدة تترأس الجلسة الافتتاحية لمجلس النواب 2026

مجلس النواب
مجلس النواب
عبد الرحمن سرحان

تتجه الأنظار إلى الجلسة الافتتاحية لـ مجلس النواب الجديد 2026، والمقرر انعقادها دستوريًا يوم 12 يناير 2026، عقب انتهاء الفصل التشريعي الحالي برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي في 11 يناير المقبل، وذلك تنفيذًا لحكم المادة (106) من الدستور التي حددت مدة عضوية المجلس بخمس سنوات ميلادية.

الجلسة الافتتاحية لمجلس النواب 

وبحسب الدستور واللائحة الداخلية، يعقد مجلس النواب جلسته الافتتاحية بمقره في العاصمة الإدارية الجديدة، حيث يترأس الجلسة أكبر الأعضاء سنًا، ويعاونه أصغر عضوين، وتشهد الجلسة أداء اليمين الدستورية لأعضاء المجلس.

وتنص المادة (276) من اللائحة الداخلية لمجلس النواب على أن المجلس يعقد في بداية كل فصل تشريعي جلسة إجراءات صباحية برئاسة أكبر الأعضاء الحاضرين سنًا، على أن يعاونه في إدارة الجلسة أصغر عضوين من بين الأعضاء.

من يرأس الجلسة الافتتاحية 

ووفقًا للترجيحات الحالية، من المتوقع أن تترأس الجلسة الافتتاحية النائبة الدكتورة عبلة الهواري، عضو مجلس النواب، باعتبارها الأكبر سنًا بين الأعضاء الحاليين، حيث تبلغ من العمر 79 عامًا (مواليد 1947)، وذلك حال عدم صدور تعيينات رئاسية تضم نوابًا أكبر سنًا منها.

وفي حال تأكد هذا السيناريو، ستكون هذه هي المرة الثانية على التوالي التي تترأس فيها سيدة الجلسة الافتتاحية لمجلس النواب، بعدما شهد الفصل التشريعي الثاني سابقة مماثلة بترؤس النائبة الراحلة فريدة الشوباشي للجلسة الافتتاحية، في مشهد عكس الحضور المتنامي للمرأة تحت قبة البرلمان.

مجلس النواب برلمان 2026 البرلمان النواب اخبار البرلمان

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

زيادة المرتبات

موعد زيادة المرتبات 2026.. مفاجأة سارة لموظفي الحكومة

عريس المرج

أنا حامل في طفل.. اعترافات صادمة للمتهمة بقتـ.ل زوجها في المرج| خاص

أسعار العملات العربية في مصر

وفقا لآخر تحديث .. أسعار العملات العربية في مصر الآن

لقاء سويدان

لم تخجل .. التفاصيل الكاملة عن مرض لقاء سويدان بعد تصدرها التريند

المجني عليه

ضربته في فخدة رجله الشمال .. اعترافات مثيرة لـ قاتل فران بولاق الدكرور| (خاص)

الرئيس عبدالفتاح السيسي

قرار جمهوري بتعيين شريف خشبة نائبًا لرئيس مجلس إدارة الهيئة القومية للتأمينات والمعاشات

الرئيسة المؤقتة لفنزويلا

الرئيسة المؤقتة لفنزويلا: بلادنا منفتحة على شراكات نفطية مربحة بعد إعلان البيت الأبيض

لقاء سويدان

أيمن بهجت قمر يتأثر بفيديو لقاء سويدان: خلاني أعيد حساباتي في حاجات كتير

ترشيحاتنا

نجلاء بدر

سنة سعيدة علينا.. نجلاء بدر تهنئ الأقباط بعيد الميلاد المجيد

لقاء سويدان

أسوأ حاجة في الدنيا الزعل.. منة جلال تدعم لقاء سويدان برسالة مؤثرة

مسلسل ما تراه ليس كما يبدو

قناة cbc تفتتح عام 2026 بإعادة عرض مسلسل «ما تراه، ليس كما يبدو»

بالصور

تخرج الدورة الرابعة من المعينين بالهيئات القضائية بعد إتمام دورتهم التدريبية بالأكاديمية العسكرية المصرية

تخرج الدورة الرابعة من المعينين بالهيئات القضائية بعد إتمام دورتهم التدريبية بالأكاديمية العسكرية المصرية
تخرج الدورة الرابعة من المعينين بالهيئات القضائية بعد إتمام دورتهم التدريبية بالأكاديمية العسكرية المصرية
تخرج الدورة الرابعة من المعينين بالهيئات القضائية بعد إتمام دورتهم التدريبية بالأكاديمية العسكرية المصرية

ياسمين صبري تخطف الأنظار بجيب قصيرة فوق الركبة

ياسمين صبري
ياسمين صبري
ياسمين صبري

بعد إصابة لقاء سويدان.. أعراض وأسباب العصب السابع

لقاء سويدان
لقاء سويدان
لقاء سويدان

مسلسلات رمضان 2026.. كل ما تريد معرفته عن مسلسل توابع والقنوات الناقلة

ريهام حجاج
ريهام حجاج
ريهام حجاج

فيديو

تخرج الدورة الرابعة من المعينين بالهيئات القضائية بعد إتمام دورتهم التدريبية بالأكاديمية العسكرية المصرية

تخرج الدورة الرابعة من المعينين بالهيئات القضائية بعد إتمام دورتهم التدريبية بالأكاديمية العسكرية المصرية

محمد رمضان

بسبب قبله وحذاء.. محمد رمضان يوقف حفله في استاد القاهرة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب: الملك شيشنق الثالث

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: 2026.. روح الميلاد المتجدد

ياسر عبيدو

ياسر عبيدو يكتب: مستقبل اللغات في عالم متغير.. هل ستبقى العربية؟!

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: ما الذي يفسد العلاقات الطويلة رغم النوايا الطيبة؟

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: ماضيك هو هويتك.. لماذا يجب أن تقبل ماضيك؟

المزيد