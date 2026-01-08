11 هيئة برلمانية في برلمان 2026 و4 أحزاب بدون.. التفاصيل الكاملة

مع انطلاق الفصل التشريعي الجديد لـ برلمان 2026، تستعد الأحزاب السياسية لتشكيل هيئاتها البرلمانية داخل مجلس النواب، وفقًا لما نصّت عليه اللائحة الداخلية للمجلس، والتي تشترط تمثيل الحزب بثلاثة نواب على الأقل لتشكيل هيئة برلمانية.

وتنص اللائحة على أن يُخطر كل حزب سياسي أو ائتلاف برلماني يضم ثلاثة نواب أو أكثر رئيس المجلس كتابةً، في بداية كل دور انعقاد عادي، باسم ممثل الهيئة البرلمانية وأسماء أعضائها، مع الالتزام بإخطار رئيس المجلس بأي تغيير يطرأ على هذه البيانات خلال مدة لا تتجاوز سبعة أيام من تاريخ حدوثه.

11 حزبًا يحق لهم تشكيل هيئات برلمانية

وبحسب الأرقام المعلنة قبل صدور قرارات تعيينات رئيس الجمهورية، فإن 11 حزبًا فقط يملكون النصاب القانوني اللازم لتشكيل هيئات برلمانية داخل المجلس، وهم:

حزب مستقبل وطن: 227 مقعدًا

حزب حماة الوطن: 87 مقعدًا

حزب الجبهة الوطنية: 65 مقعدًا

حزب الشعب الجمهوري: 24 مقعدًا

حزب العدل: 11 مقعدًا

الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي

حزب الوفد: 10 مقاعد

حزب الإصلاح والتنمية: 9 مقاعد

حزب النور: 6 مقاعد (فردي)

حزب التجمع: 5 مقاعد

حزب المؤتمر: 4 مقاعد

4 أحزاب بلا هيئات برلمانية

في المقابل، لم تتمكن 4 أحزاب من استيفاء الحد الأدنى اللازم لتشكيل هيئة برلمانية، وهي:

حزب الحرية: مقعدان (قائمة)

حزب إرادة جيل: مقعد واحد (قائمة)

حزب الوعي: مقعد واحد

حزب المحافظين: مقعد واحد

صلاحيات ممثلي الهيئات البرلمانية

وتوضح اللائحة الداخلية، في المادة 106، أن ممثل الهيئة البرلمانية يعبر عن رأيها في كل ما يتصل بشئون المجلس ونشاطه، ويتمتع بالأولوية في الحديث داخل الجلسات العامة ولجان المجلس مقارنة بباقي أعضاء الهيئة.

كما تنص المادة 107 على أحقية ممثلي الهيئات البرلمانية للمعارضة في اختيار أحدهم بالإجماع لتمثيل وجهة نظرها، سواء طوال دور الانعقاد أو في موضوع بعينه، على أن يتم إخطار رئيس المجلس كتابةً باسم الممثل المختار. ويمنح ممثل المعارضة أولوية الحديث خلال مناقشات المبادئ العامة، والبيانات والبرامج المرتبطة بالسياسات العامة، والخطة والموازنة العامة، والقضايا ذات الأهمية القومية.