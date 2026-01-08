قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
أنا حامل في طفل.. اعترافات صادمة للمتهمة بقتـ.ل زوجها في المرج| خاص
الاستثمار العقاري تحت الضغط.. الضريبة العقارية تثقل كاهل الطبقة المتوسطة
كوريا الجنوبية ترسل رسالة ودّ إلى بيونغ يانغ مستخدمة «بطريقين يتعانقان»
سوريا .. مصرع 5 أشخاص وإصابة 33 من المدنيين بنيران قسد في حلب
وصول جثمان الراحل مراد وهبه كنيسة مار مرقس للجنازة| صور
رامي وحيد يكشف لـ صدى البلد حقيقة وجود جزء ثان من حلم العمر.. خاص
حبس المتهمة المتسببة في حادث دهس طالبة التجمع سنة
هل تضرب الزلازل مصر في 2026؟.. البحوث الفلكية يوضح الحقيقة الكاملة
3 عروض.. مصير محمد عواد من الاستمرار مع الزمالك
وزير الخارجية الإسرائيلي يحذر من قمع الأكراد في حلب.. ويطالب المجتمع الدولي بالتحرّك
قرار جمهوري بتعيين شريف خشبة نائبًا لرئيس مجلس إدارة الهيئة القومية للتأمينات والمعاشات
4 قرارات عاجلة لتأمين امتحانات الشهادة الإعدادية 2026 من التسريب والغش
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

برلمان

11 هيئة برلمانية في برلمان 2026 و4 أحزاب بدون.. التفاصيل الكاملة

مجلس النواب
مجلس النواب
عبد الرحمن سرحان

مع انطلاق الفصل التشريعي الجديد لـ برلمان 2026، تستعد الأحزاب السياسية لتشكيل هيئاتها البرلمانية داخل مجلس النواب، وفقًا لما نصّت عليه اللائحة الداخلية للمجلس، والتي تشترط تمثيل الحزب بثلاثة نواب على الأقل لتشكيل هيئة برلمانية.

وتنص اللائحة على أن يُخطر كل حزب سياسي أو ائتلاف برلماني يضم ثلاثة نواب أو أكثر رئيس المجلس كتابةً، في بداية كل دور انعقاد عادي، باسم ممثل الهيئة البرلمانية وأسماء أعضائها، مع الالتزام بإخطار رئيس المجلس بأي تغيير يطرأ على هذه البيانات خلال مدة لا تتجاوز سبعة أيام من تاريخ حدوثه.

11 حزبًا يحق لهم تشكيل هيئات برلمانية

وبحسب الأرقام المعلنة قبل صدور قرارات تعيينات رئيس الجمهورية، فإن 11 حزبًا فقط يملكون النصاب القانوني اللازم لتشكيل هيئات برلمانية داخل المجلس، وهم:
حزب مستقبل وطن: 227 مقعدًا
حزب حماة الوطن: 87 مقعدًا
حزب الجبهة الوطنية: 65 مقعدًا
حزب الشعب الجمهوري: 24 مقعدًا
حزب العدل: 11 مقعدًا
الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي
حزب الوفد: 10 مقاعد
حزب الإصلاح والتنمية: 9 مقاعد
حزب النور: 6 مقاعد (فردي)
حزب التجمع: 5 مقاعد
حزب المؤتمر: 4 مقاعد

4 أحزاب بلا هيئات برلمانية

في المقابل، لم تتمكن 4 أحزاب من استيفاء الحد الأدنى اللازم لتشكيل هيئة برلمانية، وهي:
حزب الحرية: مقعدان (قائمة)
حزب إرادة جيل: مقعد واحد (قائمة)
حزب الوعي: مقعد واحد
حزب المحافظين: مقعد واحد

صلاحيات ممثلي الهيئات البرلمانية

وتوضح اللائحة الداخلية، في المادة 106، أن ممثل الهيئة البرلمانية يعبر عن رأيها في كل ما يتصل بشئون المجلس ونشاطه، ويتمتع بالأولوية في الحديث داخل الجلسات العامة ولجان المجلس مقارنة بباقي أعضاء الهيئة.

كما تنص المادة 107 على أحقية ممثلي الهيئات البرلمانية للمعارضة في اختيار أحدهم بالإجماع لتمثيل وجهة نظرها، سواء طوال دور الانعقاد أو في موضوع بعينه، على أن يتم إخطار رئيس المجلس كتابةً باسم الممثل المختار. ويمنح ممثل المعارضة أولوية الحديث خلال مناقشات المبادئ العامة، والبيانات والبرامج المرتبطة بالسياسات العامة، والخطة والموازنة العامة، والقضايا ذات الأهمية القومية.

مجلس النواب برلمان 2026 اخبار البرلمان اخبار مجلس النواب نواب

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

دواجن

منتجي الدواجن يكشف مفاجأة عن الأسعار قبل رمضان.. هل تصل 90 جنيها؟

تريزيجيه

لا أزمات بالمنتخب.. عضو اتحاد الكرة يكشف موقف تريزيجيه من مواجهة كوت ديفوار

الاهلي

ميركاتو الأهلي.. الرجاء المغربي يُهدد بإيقاف صفقة بلعمري ومرتجي يتدخل

ترامب و رئيس كولومبيا

بعد اعتقال مادورو .. ترامب يعلن اتصالاً مفاجئاً مع رئيس كولومبيا.. ما التفاصيل؟

أسعار العملات العربية في مصر

وفقا لآخر تحديث .. أسعار العملات العربية في مصر الآن

مصطفى شوبير

خالد الغندور يكشف تفاصيل رفض الأهلي عرض النجمة السعودي لضم مصطفى شوبير

مصطفى محمد

مجدي طلبة: مصطفى محمد لا يستحق المشاركة أساسياً في تشكيل منتخب مصر

لقاء سويدان

لم تخجل .. التفاصيل الكاملة عن مرض لقاء سويدان بعد تصدرها التريند

ترشيحاتنا

"البحوث الإسلاميَّة" يعقد اللقاء الـ40 مِن فعاليَّات مبادرة "معًا لمواجهة الإلحاد"

اليوم.. "البحوث الإسلاميَّة" يعقد اللقاء الـ40 مِن فعاليَّات مبادرة "معًا لمواجهة الإلحاد"

الجامع الأزهر يعقد ملتقى القراءات للختمة المرتلة برواية الإمام ورش عن الإمام نافع

الجامع الأزهر يعقد ملتقى القراءات للختمة المرتلة برواية الإمام ورش عن الإمام نافع.. اليوم

الإمام الأكبر أحمد الطيب

شيخ الأزهر يهنئ العلَّامة «أبو موسى» بتتويجه بجائزة الملك فيصل لخدمة الإسلام لعام 2026م

بالصور

بعد إصابة لقاء سويدان.. أعراض وأسباب العصب السابع

لقاء سويدان
لقاء سويدان
لقاء سويدان

مسلسلات رمضان 2026.. كل ما تريد معرفته عن مسلسل توابع والقنوات الناقلة

ريهام حجاج
ريهام حجاج
ريهام حجاج

مش بس مسلوق.. طرق مبتكرة لتقديم البروكلي بمذاق شهي

بروكلي
بروكلي
بروكلي

بسيطة وأنيقة.. مي عز الدين رفقة زوجها من إسكندرية

مى عز الدين رفقة زوجها من إسكندرية
مى عز الدين رفقة زوجها من إسكندرية
مى عز الدين رفقة زوجها من إسكندرية

فيديو

محمد رمضان

بسبب قبله وحذاء.. محمد رمضان يوقف حفله في استاد القاهرة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب: الملك شيشنق الثالث

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: 2026.. روح الميلاد المتجدد

ياسر عبيدو

ياسر عبيدو يكتب: مستقبل اللغات في عالم متغير.. هل ستبقى العربية؟!

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: ما الذي يفسد العلاقات الطويلة رغم النوايا الطيبة؟

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: ماضيك هو هويتك.. لماذا يجب أن تقبل ماضيك؟

المزيد