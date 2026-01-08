قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
ائتلافات تحت القبة.. كيف تُصنع الأغلبية والمعارضة في برلمان 2026؟

عبد الرحمن سرحان

مع اقتراب انطلاق الفصل التشريعي الثالث لـ مجلس النواب خلال أيام، يتزايد الحديث داخل الأوساط السياسية والبرلمانية عن ملامح تشكيل ائتلافات برلمانية، سواء بضم المستقلين في كيان واحد، أو عبر تحالفات تقودها الأحزاب صاحبة الأكثرية، بهدف تشكيل أغلبية قادرة على إدارة العمل التشريعي والرقابي تحت القبة معا.

وتشير الأرقام إلى أن عدد النواب المستقلين يبلغ نحو 104 نواب، في مقابل حصول حزب مستقبل وطن على الأكثرية البرلمانية بـ227 مقعدًا، وهو ما يفتح الباب أمام أكثر من سيناريو لتشكيل ائتلاف برلماني مؤثر خلال المرحلة المقبلة سواء للمستقلين والمعارضة أو الأكثرية.

وفي هذا السياق، تحدد اللائحة الداخلية لمجلس النواب ضوابط دقيقة لتشكيل الائتلافات البرلمانية، بما يضمن التعددية السياسية وعدم الإخلال بالانتماء الحزبي أو الاستقلالي للأعضاء.

الحق في تشكيل الائتلافات

وتنص اللائحة على أنه، مع عدم الإخلال بالانتماء الحزبي أو المستقل لعضو مجلس النواب، يجوز في كل فصل تشريعي لكل عضو مستقل ولكل حزب حاصل على مقاعد الاتفاق على تشكيل ائتلافات برلمانية، وفقًا للتنظيم الوارد باللائحة، وبما يتفق مع التفاهمات والاتفاقات السياسية.

وثيقة سياسية وشروط صارمة

ووفقًا لـ المادة (95)، يتم إنشاء الائتلاف البرلماني من خلال وثيقة سياسية يوقع عليها الأعضاء المؤسسون، تتضمن اسم الائتلاف ونظامه الأساسي، مع تحديد أجهزته الرئيسية وطريقة تشكيلها، وإخطار المجلس بها.

وشددت اللائحة على الالتزام بأحكام الدستور والقانون، وحظرت بشكل قاطع تأسيس ائتلافات على أسس فئوية أو طائفية أو عقائدية أو مذهبية أو قبلية أو على أساس تكتلات عصبية.

الحد الأدنى للتشكيل

وحددت المادة (96) شرطًا جوهريًا لتشكيل الائتلاف، بأن يضم ما لا يقل عن 25% من إجمالي أعضاء المجلس، على أن يمثل أعضاء الائتلاف 15 محافظة على الأقل، وبحد أدنى عضوين من كل محافظة ترشحا على مقاعدها، مع حظر انضمام النائب إلى أكثر من ائتلاف في الوقت ذاته.

ممثل رسمي وإجراءات الإشهار

وبحسب المواد (97) و(98)، يختار أعضاء الائتلاف ممثلًا رسميًا له، يتحدث باسمه ويعبر عنه، على أن تُرسل الوثيقة المنشئة للائتلاف ونظامه الأساسي وأسماء أعضائه إلى مكتب المجلس.

وبعد التحقق من استيفاء الشروط، يُعلن رئيس مجلس النواب قيام الائتلاف رسميًا في أول جلسة تالية، ويُنشر في الجريدة الرسمية، ويُعد الائتلاف قائمًا من لحظة الإعلان، وفقًا للمادة (99).

امتيازات وتنظيم العمل

ويكون لكل ائتلاف هيئة برلمانية، ويحصل على التسهيلات الإدارية واللوجستية المقررة للهيئات البرلمانية للأحزاب، مع احتفاظ الأحزاب المكونة له بتمثيلها في اللجنة العامة متى توافرت لها هيئة برلمانية مستقلة.

الانضمام والانسحاب

وأجازت اللائحة، في المواد من (101) إلى (102)، لأي حزب أو نائب مستقل الانضمام إلى ائتلاف قائم، أو الانسحاب منه في أي وقت، وفق إجراءات مكتوبة ومعلنة، كما منحت الائتلاف حق استبعاد أعضائه طبقًا لنظامه الأساسي.

وحظرت المادة (103) استخدام الإغراءات المادية أو التهديد أو الترهيب لضم النواب أو إخراجهم من الائتلافات، فيما نظمت المادة (104) آليات حل الائتلاف، سواء باتفاق أعضائه أو في حال فقدانه أحد الشروط القانونية.

