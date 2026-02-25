في حد أقصي.. محمود عبد الشكور: روجينا في أفضل أدوارها ومايا زكي مفاجأة

أشاد الناقد الكبير محمود عبد الشكور، بمسلسل" حد أقصي" من بطولة الفنانة روجينا.

وقال محمود عبد الشكور عبر حسابه علي موقع فيسبوك: " حد أقصى " تأليف هشام هلال وإخراج مايا زكي مسلسل آخر أتابع أحداثه وشخصياته واختياراتهم الصعبة، ومرة أخرى فإن الحكاية تقدم توازنا نادرا وسط مسلسلات تغلب عليها الثرثرة والترهل، وتتكامل خطوطه، وتظهر ملامح شخصياته حية نابضة، مع تفاصيل مثيرة ومشوقة، تدفع الأحداث إلى الأمام، وتنتقل بالصراع إلى مستويات جديدة.

الأهم ليس فقط في تقديم تنويعة جديدة من لعبة هشام هلال المفضلة في تفكيك عالم الغلابة وعالم الكبار، وإدارة الصراع بينهما، ولكن أيضًا في تلك المنطقة الرمادية التي تتيح عدم تنميط الشخصيات بين الأبيض والأسود، والتي تجعل الشخصيات تتكشف تدريجيا عبر المواقف والأسرار.

يبدو لي أن الصراع سيصل إلى حده الأقصى، وأن كان التعاطف دوما مع الهامش في مواجهة المتون، حتى لو كان الهامش أبعد ما يكون عن المثالية النمطية، فهم يخوضون كل يوم حروبا صعبة، يندر أن ينجو منها أحد.



وتابع عبد الشكور تعبر أغنية التتر لمحمد منير، والتي كتبها أحمد شبكة عن ظروف الغلابة وطموحاتهم وتناقضاتهم فتقول:

" تعب والايدين ما هيش طايلة لا جاية بلين ولا محايلة وطمعان والظروف حايلة ولسة برضو بيقول الهموم زايلة"



واستكمل : هي أيضا حكاية عن الفلوس، وما تفعله في البشر، وحكاية عن الأكاذيب وسقوط الأقنعة، وإلى أي مدى يمكن أن نذهب في سبيل انتهاز الفرصة.

المفاجأة عندي لم تكن في أداء خالد كمال ( المشخصاتي القدير) ولا في اداء روجينا ( وهي هنا في أحد افضل أدوارها عموما) ، ولكن المفاجأة في مايا زكي كمخرجة جيدة جدا، عرفت كيف تترجم هذه الدراما الصعبة، وعرفت كيف تنقل تحولاتها وانقلاباتها المستمرة.

أتمنى أن يكمل المسلسل أحداثه على هذا المستوى الرفيع .