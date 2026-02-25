نقابة المهن التمثيلية تشيد بموقف رامز وياسر جلال وأحمد ماهر

أصدرت نقابة المهن التمثيلية بيانا، أعربت فيه عن سعادتها بروح التفاهم بين أعضائها.

وجاء نص البيان:

"تشيد نقابة المهن التمثيلية بالموقف الراقى الذى جسده عدد من فنانيها مؤخرا،

والذى عكس صورة مشرفة للفنان المصرى وقدرته على إدارة أي سوء تفاهم بروح الأسرة الواحدة، وبما يليق بتاريخ الفن المصرى

ومكانته في الوطن العربي".



وأضاف البيان: “إن ما صدر من الفنان الكبير أحمد ماهر من اعتزاز بزملائه وما تلاه من موقف كريم من الفنان النائب ياسر جلال معبرًا عن نفسه ونيابة عن شقيقه الفنان رامز جلال، يؤكد أن الاختلاف العابر لا يفسد للود قضية، وأن الاحترام المتبادل هو الأساس الذي يجمع أبناء المهنة”.

وتابع: “وتؤكد النقابة أن الفنان المصری کان وسيظل قدوة في سلوكه كما هو قدوة في إبداعه، وأن قيمة الفن لا تنفصل عن قيمة الأخلاق والانضباط والمسئولية المجتمعية، وإذ تثمن النقابة هذا النموذج الإيجابي فإنها تجدد التزامها بالتصدى لأى محاولة للنيل من كرامة الفنان المصرى أو الإساءة إلى صورته ،و العمل دائما على ترسيخ مبادئ الاحترام والتكاتف بين أبناء المهنة”.

