قدمت الشيف ثريا الألفى عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعى فيسبوك، طريقة عمل دجاج مشوى مع الخضروات فى الفرن لعزومات رمضان.

دجاج مشوي مع الخضروات بالفرن

المكونات الأساسية

أفخاذ دجاج (أو قطع دجاج أخرى)حسب الرغبه

بطاطس مقطعة إلى مكعبات

بروكلي مقطع إلى زهرات

فلفل أحمر مقطع

زيت زيتون

توابل (مثل البابريكا، الأوريغانو، الزعتر، الملح، الفلفل الأسود)

طريقة التحضير

تحضير التتبيلة: في وعاء كبير، اخلط زيت الزيتون مع التوابل (الثوم، عصير الليمون، البابريكا، الأعشاب، الملح، والفلفل).

تتبيل المكونات:

أضف قطع الدجاج والبطاطس إلى التتبيلة وامزجها جيدًا حتى تتغطى بالكامل. يمكنك أيضًا تتبيل البروكلي والفلفل بشكل منفصل أو مع البطاطس.

الترتيب في الصينية:

وزّع خليط البطاطس والخضروات بالتساوي في صينية خبز كبيرة. ثم ضع قطع الدجاج المتبلة فوق الخضروات، مع التأكد من أن الجلد متجه للأعلى للحصول على قرمشة أفضل.

الخَبز:

اخبز الصينية في فرن مسخن مسبقًا على درجة حرارة عالية (حوالي 220 درجة مئوية أو 425 فهرنهايت) لمدة تتراوح بين 40 إلى 60 دقيقة، أو حتى ينضج الدجاج تمامًا وتصبح الخضروات طرية وذهبية اللون.



