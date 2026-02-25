قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
توك شو

سماح أنور: النجاح دلوقتي بالموهبة وعدد المتابعين على السوشيال ميديا

سماح أنور
سماح أنور
محمود محسن

وجه رامز جلال، خلال برنامج رامز ليفل الوحش، سؤالا للفنانة سماح أنور سؤالاً قائلاً: «بتعترفي إن النجاح بالموهبة ولا بعدد المتابعين على السوشيال ميديا؟»

فأجابت الفنانة سماح أنور ببساطة: «بالاتنين»، مؤكدة أن الموهبة هي الأساس، لكن الحضور الرقمي والمتابعون يساهمون في تعزيز النجاح.

وتنطلق عرض حلقات البرنامج يوميا وتحديدا وقت الإفطار بتوقيت مصر، حيث يعرض البرنامج حصريًا على قناة MBC مصر.

وظهر في البرومو الدعائي عدد كبير من النجوم وعلى وجوهم علامات الخوف والاثارة، ومن أبرزهم "النجم أحمد السقا وغادة عادل ويارا السكري وغادة عبد الرازق ومصطفى غريب ولقاء الخميسي ورحمة محسن وأسماء جلال وشيماء سيف. 

رامز جلال رامز ليفل الوحش السوشيال ميديا الحضور الرقمي مصطفى غريب

بروح كهربائية.. عودة أوبل كورسا الهاتشباك 2026

لوتس إميرا 2026.. أقوى نسخة بنزين بإنتاج محدود

خبير تغذية يقدم إرشادات لعلاج التخمة والانتفاخ بعد الصيام

مسلسل الكينج الحلقة 8.. زواج محمد عادل إمام وميرنا جميل

