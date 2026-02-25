سماح أنور: النجاح دلوقتي بالموهبة وعدد المتابعين على السوشيال ميديا

وجه رامز جلال، خلال برنامج رامز ليفل الوحش، سؤالا للفنانة سماح أنور سؤالاً قائلاً: «بتعترفي إن النجاح بالموهبة ولا بعدد المتابعين على السوشيال ميديا؟»

فأجابت الفنانة سماح أنور ببساطة: «بالاتنين»، مؤكدة أن الموهبة هي الأساس، لكن الحضور الرقمي والمتابعون يساهمون في تعزيز النجاح.

وتنطلق عرض حلقات البرنامج يوميا وتحديدا وقت الإفطار بتوقيت مصر، حيث يعرض البرنامج حصريًا على قناة MBC مصر.

وظهر في البرومو الدعائي عدد كبير من النجوم وعلى وجوهم علامات الخوف والاثارة، ومن أبرزهم "النجم أحمد السقا وغادة عادل ويارا السكري وغادة عبد الرازق ومصطفى غريب ولقاء الخميسي ورحمة محسن وأسماء جلال وشيماء سيف.