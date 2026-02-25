باسل سماقية: كنت بشتغل 17 ساعة في اليوم.. وحصلت على الجنسية المصرية من 5 سنين

تحدث باسل سماقية رئيس مجلس إدارة شركة قطونيل، عن رؤيته لنفسه بعيداً عن لقب رجل الأعمال التقليدي، مؤكداً أنه يفضل تعريف نفسه كرجل صناعة.

وأضاف في لقاء مع الإعلامية لميس الحديدي مقدمة برنامج "رحلة المليار"، عبر قناة "النهار": "أنا رجل بتاع صناعة، بحب الصناعة، ومش عايز أقولك إني لمرحلة الإدمان، أنا بقيت حتة من الصناعة".

وواصل: "كان في فترة كان عندي حاجة اسمها حب العمل الزائد، كنت بشتغل بالـ 16 و17 ساعة يومياً، ولحد دلوقتي عندي الحب ده، بس نظمت الوقت ولقيت إن إدارة الوقت هي اللي بتخلي الواحد يشتغل ويعيش سعيد ويتبسط ويهتم بعيلته ويهتم باللي حواليه".

وخلال الحوار، أجابت لميس الحديدي على تساؤلات الجمهور حول جنسية سماقية، وسألته إذا كان مصري أم سوري أم سوري مصري، خاصة بعد أن حصل على الجنسية المصرية منذ خمس سنوات تقريباً.

فأجاب سماقية: "أنا بعتبر نفسي، أنا في مصر بقالي 40 سنة.. جيت مصر من وأنا في تالتة إعدادي، دخلت مدرسة سانت فاتيما بميدان الحجاز، مصر الجديدة".