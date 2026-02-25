محمد ثروت يكشف لـ«صدى البلد» عن شخصيته في مسلسل «علي كلاي»

كشف الفنان محمد ثروت، في تصريحات خاصة لموقع “صدى البلد” الإخباري، عن كواليس مشاركته في مسلسل «على كلاي»، موضحًا أن تجسيده لشخصية "جلال دربوكة" يُعد محطة مختلفة تمامًا في مسيرته الفنية، مقارنة بالأدوار التي اعتاد الجمهور مشاهدته من خلالها.

وأكد ثروت أن شخصية "جلال دربوكة" تحمل أبعادًا نفسية معقدة، واصفًا إياها بالنموذج "الوصولي" الذي يضع المادة فوق كل اعتبار، ويسعى إلى تحقيق الثراء السريع دون الالتفات إلى مشروعية الوسائل أو حتى الروابط الأسرية.

وقال إن المفارقة تكمن في كونه شخصيًا "يكره" هذا النوع من الشخصيات، وهو ما دفعه لبذل مجهود مضاعف لتقمص الدور وإبراز التناقضات الحادة في سلوكها.

وأضاف أن الأحداث المقبلة في العمل ستشهد مفاجآت غير متوقعة.

مسلسل «على كلاي» من تأليف محمود حمدان، وإخراج محمد عبدالسلام، وإنتاج سينرجي.

ويشارك في بطولته إلى جانب أحمد العوضي كل من درة، عصام السقا، انتصار، ريم سامي، يارا السكري، محمد ثروت ، صفوة، محمود البزاوي، سارة بركة، رحمة محسن، طارق الدسوقي، وبسام رجب، إلى جانب عدد من الفنانين.