تسليم كارنيهات 494 نائبًا.. إسدال الستار على اليوم الثالث لاستقبال أعضاء مجلس النواب الجدد

أعلنت الأمانة العامة لمجلس النواب انتهاء أعمال اليوم الثالث من لجان استقبال النواب الجدد، بعد تسليم كارنيهات العضوية لـ178 نائبًا ممن سبق إعلان فوزهم من الهيئة الوطنية للانتخابات، وذلك اليوم الثلاثاء 6 يناير، ليرتفع إجمالي عدد النواب الذين استوفوا بيانات العضوية وتسلموا الكارنيهات إلى 494 نائبًا حتى الآن.

وقال أحمد مناع، الأمين العام لمجلس النواب، إن النواب الذين تسلموا كارنيهات العضوية اليوم يمثلون دوائر الفردي والقائمة بمحافظات قنا، الأقصر، أسوان، البحر الأحمر، الشرقية، دمياط، بورسعيد، الإسماعيلية، السويس، شمال سيناء، جنوب سيناء، الإسكندرية، البحيرة، مطروح، إلى جانب النواب الذين أُعلن فوزهم من الهيئة الوطنية للانتخابات يوم الأحد 4 يناير.

وأكد الأمين العام أن الأمانة العامة تواصل التنسيق والمتابعة المستمرة مع الهيئة الوطنية للانتخابات لتلقي نتائج باقي الدوائر فور إعلانها، مرفقة ببيانات النواب الفائزين، مشيرًا إلى استمرار استقبال النواب تباعًا لحين الانتهاء من تسليم جميع كارنيهات العضوية والأدوات البرلمانية الخاصة بأعضاء المجلس الجدد.