أحمد عبدالجواد يتسلم كارنيه عضوية مجلس النواب

تسلّم النائب أحمد عبدالجواد، نائب رئيس حزب مستقبل وطن والأمين العام، كارنيه عضوية مجلس النواب، اليوم، بمقر المجلس بالعاصمة الجديدة، إيذانًا بانطلاق فترة عضويته الرسمية في الفصل التشريعي الجديد.

ويأتي تسلّم الكارنيه ضمن الإجراءات الرسمية لبدء أعمال النواب، بما يشمل المشاركة في الجلسات العامة ولجان المجلس، وممارسة مهامهم الرقابية والتشريعية، تمهيدًا للانخراط الكامل في العمل البرلماني تحت قبة مجلس النواب.

وبدأت الأمانة العامة لمجلس النواب برئاسة المستشار أحمد مناع، الأمين العام لمجلس النواب، لليوم الثالث استقبال النواب الجدد المعلن فوزهم من الهيئة الوطنية للانتخابات بنظامي الفردي والقائمة.

استقبلت الامانه العامة اليوم النواب المعلن فوزهم بنظامي الفردي والقائمة عن محافظات: (قنا- الأقصر- أسوان- البحر الأحمر- الشرقية- دمياط- بورسعيد- الإسماعيلية- السويس- شمال سيناء- جنوب سيناء- الأسكندرية- البحيرة- مطروح).

واستقبلت الأمانة امس الإثنين النواب السابق إعلان فوزهم عن محافظات الغربية، كفر الشيخ، الجيزة، الفيوم، بني سويف، المنيا، أسيوط، الوادي الجديد، سوهاج.