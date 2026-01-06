قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
قرار رسمي من حسام حسن بسبب مباراة بنين
إسرائيل تستفز العالم.. رئيس أرض الصومال يفتتح سفارة بلاده في تل أبيب
5 فتيات .. الداخلية تداهم ناديًا صحيًا لممارسة الأعمال المنافية للآداب في الهرم
مدبولي: نرحب بالنقد الموضوعي.. وتقييم المواطنين لأدائنا "ضريبة طبيعية" للعمل العام
رئيس الوزراء: نرحب بكل نقد تجاه أداء الحكومة في إطار المصلحة العامة
مدبولي: "حياة كريمة" تضاهي مشروعات دول كاملة.. والانتهاء من 22 ألف مشروع بالمرحلة الأولى
بالأسماء .. منح 18 من العاملين بالتأمين الصحي صفة مأموري الضبط القضائي
مدبولي: نعلن قريباً عن خفض نسبة الدين العام.. وندير الملف بـ احترافية
كوريا الشمالية: تجارب صاروخية تشمل نظام أسلحة صوتية لتعزيز الردع النووي
مدبولي: الأمور تتحسن بمصر رغم المؤثرات المباشرة الخارجية علينا
السيطرة على حريق بمخزني خردة قطع غيار سيارات في بولاق أبو العلا| صور
مدبولي: لدينا رغبة للإسراع في تنفيذ مشروعات حياة كريمة ومنظومة التأمين الصحي الشامل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

برلمان

برلماني : تأجيل ضوابط صافي القياس يعكس استجابة الحكومة لمطالب القطاع الخاص

النائب محمود عصام
النائب محمود عصام

أشاد النائب محمود عصام، عضو مجلس النواب، بقرار الدكتور محمد عصمت، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، بتأجيل إقرار ضوابط ربط المحطات الشمسية بنظام "صافي القياس". 

وأكد عصام في تصريحاته أن هذا التوجه جاء استجابة مباشرة لمطالب المستثمرين وممثلي القطاع الخاص، كما يعكس إدراكاً حقيقياً للمرحلة الحالية التي يمر بها قطاع الطاقة، وما تتطلبه من توازن دقيق بين استقرار الشبكة الكهربائية ومتطلبات تشجيع الاستثمار في الطاقة المتجددة.

وأشار النائب إلى أن تحركاته خلال الفترة الماضية لوقف تنفيذ القرار جاءت انطلاقاً من حرصه على حماية الصناعة الخضراء؛ حيث دعا صراحة إلى وقف العمل بالقرار المقترح بصيغته السابقة، لما له من تأثيرات سلبية قد تؤدي إلى إرباك السوق، وتحد من قدرة المستثمرين على التوسع في مشروعات الطاقة الشمسية، خاصة في القطاعات الصناعية والتجارية التي تعتمد على "صافي القياس" كأداة أساسية لخفض تكاليف الطاقة وتعزيز التنافسية.

وأوضح محمود عصام أن العالم يشهد تحولاً متسارعاً نحو دعم الطاقات المتجددة باعتبارها ركيزة رئيسية لتحقيق التنمية المستدامة وتقليل الانبعاثات الكربونية. 

وشدد على أن مصر تسير في الاتجاه الصحيح بتبني سياسات داعمة لهذا التحول، وهو ما يستدعي أن تكون الأطر التنظيمية محفزة وليست مقيدة.

وأضاف أن قرار التأجيل وإتاحة مزيد من الوقت للدراسة يمثل رسالة طمأنة قوية للمستثمرين، ويعكس احترام الدولة لعقود الاستثمار القائمة واستقرار السياسات، وهو عنصر حاسم لجذب رؤوس الأموال المحلية والأجنبية.

وثمّن النائب فتح باب الحوار بين وزارة الكهرباء و"شعبة الطاقة المستدامة" و"جمعية تنمية الطاقة المستدامة (SEDA)" وممثلي منظمات الأعمال، مؤكداً أن هذا النهج التشاركي يعزز الثقة بين الحكومة والقطاع الخاص، ويساهم في الوصول إلى حلول عملية قابلة للتنفيذ.

واختتم عصام بتأكيد دعمه الكامل لاستمرار جلسات التشاور المجتمعي للوصول إلى نظام "صافي قياس" متوازن ومتطور، يضمن سلامة الشبكة الكهربائية ويدعم في الوقت ذاته خطط الدولة للتوسع في الطاقة النظيفة، بما يعزز مكانة مصر كمركز إقليمي للطاقة الخضراء.

النائب محمود عصام مجلس النواب النواب وزير الكهرباء صافي القياس

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

منحة

1500 جنيه لكل شخص بالبطاقة.. أماكن صرف منحة عيد الميلاد للعمالة غير المنظمة

صورة من اللقطة المثيرة

موقف غامض.. لقطة لا تليق في مباراة مصر وبنين بكأس الأمم الأفريقية

الدواجن

قفزة مفاجئة في أسعار الدواجن.. الزراعة تكشف الأسباب وموعد الانخفاض

الأرصاد

يعقبه انخفاض حرارة وأمطار.. موجة حر صيفية تضرب البلاد فى هذا الموعد

أسعار الذهب اليوم الثلاثاء

أسعار جميع أعيرة الذهب اليوم الثلاثاء 6-1-2026 دون مصنعية

الضريبة العقارية

«شوف بيتك منهم ولا لأ».. 4 حالات لرفع الضريبة العقارية وحالة جديدة للظروف الطارئة

رئيس مجلس الوزراء

قرار هام من الحكومة بشأن قانون الإيجارات القديمة

حسام حسن

ناقد رياضي يكشف: بعض جماهير المغرب شجعت بنين.. وهذا سبب توجه حسام حسن لهم

ترشيحاتنا

عرض حياة المواطنين للخطر.. القبض على سائق سيارة فان بالإسكندرية

عرض حياة المواطنين للخطر.. القبض على سائق سيارة فان بالإسكندرية

الحكم على متهم لحيازته اثار

جنايات المنيا: السجن 7 سنوات وغرامة مليون جنيه للمتهم بحيازة آثار في ملوي

الحريق

حامل .. تقرير الطب الشرعى في وفاة أم وطفليها بحريق شقة بقليوب

بالصور

نظام ريجيم يحوّل جسمك إلى ماكينة حرق دهون خلال أسابيع .. السر في 7 خطوات بسيطة

نظام رجيم يحوّل جسمك إلى ماكينة حرق دهون خلال أسابيع..السر في 7 خطوات بسيطة
نظام رجيم يحوّل جسمك إلى ماكينة حرق دهون خلال أسابيع..السر في 7 خطوات بسيطة
نظام رجيم يحوّل جسمك إلى ماكينة حرق دهون خلال أسابيع..السر في 7 خطوات بسيطة

بسيطة وسهلة.. طريقة عمل البيتزا فى المنزل

طريقة عمل البيتزا فى المنزل
طريقة عمل البيتزا فى المنزل
طريقة عمل البيتزا فى المنزل

تحذير على مائدتك.. أضرار الصلصة المعلبة وطرق تفاديها دون حرمان

أضرار الصلصة المعلبة
أضرار الصلصة المعلبة
أضرار الصلصة المعلبة

الرجالة كلهم خاينين.. صور أثارت الجدل لـ إيمان العاصي

ايمان العاصي
ايمان العاصي
ايمان العاصي

فيديو

سر نجاح العملية الأمريكية

الأقمار الصناعية كلمة السر.. ضابط فنزويلي يكشف عن سبب نجاح العملية الأمريكية

سر فقدان محمد سامي الوزن

كأني دبدوب جنبها.. محمد سامي يكشف سبب فقدانه الوزن بعد ظهوره مع مي عمر

أقوال مادورو امام المحكمة

مادورو يدافع عن نفسه أمام القضاء الأمريكي لأول مرة والقاضي يقاطعه

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد نبيوة

أحمد نبيوة يكتب: 6 يناير.. ثمانون عاما من الغرس الطيب

غعبد الله الثقافي

عبد الله الثقافي يكتب: رحلة النور الخالدة

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: حرب الهوية 3

مصطفى الشيمي

مصطفى الشيمي يكتب: حاجة قديمة

محمد السيد غنيم

محمد غنيم يكتب: خطاب التهنئة بين المواطنة والتمييز

المزيد