نائب: خدمة أبناء الرمل أولويتنا والبرلمان صوت المواطن

أكد النائب حازم الريان، خلال استلامه كارنيه عضوية مجلس النواب، أن خدمة أبناء دائرة الرمل تمثل أولوية قصوى في أجندة عمله البرلماني خلال المرحلة المقبلة.

وشدد الريان على أن البرلمان هو صوت المواطن الحقيقي داخل مؤسسات الدولة، ويعبر عن هموم الشارع ومطالبه المشروعة، مؤكدًا أن النائب لا ينفصل عن دائرته وقضاياها اليومية.

وقال النائب: «لن نكل أو نمل من خدمة الشارع، فهذه مسؤوليتنا أمام المواطنين الذين منحونا ثقتهم»، مشيرًا إلى حرصه على التواجد المستمر بين أبناء الدائرة والاستماع إلى مطالبهم.

واختتم النائب حازم الريان تصريحاته بالتأكيد على أن دوره البرلماني سيستمر في التواصل والعمل الجاد تحت قبة البرلمان، من أجل نقل مشكلات المواطنين والدفاع عن حقوقهم وتحقيق الصالح العام.