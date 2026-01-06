قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
تقلبات في أداء الدولار مع ترقب التطورات الجيوسياسية وضعف البيانات الأمريكية
3 مارس أولى جلسات محاكمة عصام صاصا لسرقة لحن أغنية لـ شيرين عبد الوهاب
طاقم تحكيم مصري بقيادة محمد معروف لإدارة مباراة منتخب الجزائر والكونغو
حكم الاحتفال بليلة الإسراء والمعراج بأنواع الطاعات
كواليس سوء فهم تصرف حسام حسن وتصريح زيزو مع جماهير المغرب بعد هدف صلاح في شباك بنين
51 مليار جنيه أرباحًا.. ارتفاع جماعي لمؤشرات البورصة المصرية بدعم مشتريات الأجانب
تبدأ 10 يناير .. ننشر جداول امتحانات أبناؤنا في الخارج 2026
شاهد | تريلا تدهس سيارة وتهدم مبنى في المعادي .. تفاصيل حادث صادم
إلغاء مئات الرحلات الجوية والقطارات في أوروبا لسبب مثير
رئيس النواب الأمريكي يخالف رأي ترامب في الانتخابات .. لسنا قوة احتلال لفنزويلا
الدواء : نسبة إنجاز تتجاوز 99.25 % في الاستجابة لشكاوى واستفسارات المواطنين
مجدي الحسيني يكشف تطورات حالته الصحية.. خاص
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

برلمان

العماري: المرحلة المقبلة تتطلب تضافر جميع الجهود لمواجهة التحديات

سعيد العماري
سعيد العماري
عبد الرحمن سرحان

أكد النائب سعيد العماري، عضو مجلس النواب عن حزب مستقبل وطن بشمال سيناء، أن عضوية مجلس النواب تمثل مسؤولية وطنية كبيرة قبل أن تكون موقعًا تشريفيًا، مشددًا على أن المرحلة المقبلة تتطلب تضافر جميع الجهود داخل البرلمان لمواجهة التحديات المختلفة ودعم مسيرة التنمية الشاملة.

وأوضح العماري، عقب استلامه كارنيه عضوية مجلس النواب، أن مجلس النواب يلعب دورًا محوريًا في دعم جهود الدولة المصرية، من خلال التشريع والرقابة، والعمل على إصدار قوانين تواكب المتغيرات الاقتصادية والاجتماعية، وتسهم في ترسيخ الاستقرار وتحقيق التنمية المستدامة.

وأضاف عضو مجلس النواب أن اهتمامه خلال المرحلة المقبلة سينصب على ملفات التنمية والخدمات، خاصة في محافظة شمال سيناء، بما يحقق تحسين مستوى معيشة المواطنين، ويدعم خطط الدولة لإعادة الإعمار والتنمية الشاملة، وخلق فرص عمل حقيقية لأبناء المحافظة.

وشدد النائب سعيد العماري على حرصه على تخفيف الأعباء عن المواطنين، من خلال دعم التشريعات والسياسات التي تحقق العدالة الاجتماعية، وتوازن بين متطلبات الإصلاح الاقتصادي واحتياجات المواطنين، مؤكدًا التزامه بالتواصل الدائم مع أهالي دائرته والاستماع إلى مطالبهم والعمل على نقلها بصدق تحت قبة البرلمان.

واختتم النائب تصريحاته بالتأكيد على أن المرحلة القادمة تتطلب تعاونًا جادًا وبناءً بين السلطتين التشريعية والتنفيذية، من أجل تحقيق تطلعات الشعب المصري، واستكمال مسيرة بناء الدولة الحديثة، خاصة في المناطق الحدودية ذات الأهمية الاستراتيجية مثل شمال سيناء.

النواب مجلس النواب البرلمان اخبار البرلمان اخبار النواب

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

منحة

1500 جنيه لكل شخص بالبطاقة.. أماكن صرف منحة عيد الميلاد للعمالة غير المنظمة

الدواجن

بعد الارتفاع الأخير.. أسعار الدواجن اليوم الثلاثاء 6 يناير 2026

صورة من اللقطة المثيرة

موقف غامض.. لقطة لا تليق في مباراة مصر وبنين بكأس الأمم الأفريقية

الدواجن

قفزة مفاجئة في أسعار الدواجن.. الزراعة تكشف الأسباب وموعد الانخفاض

الأرصاد

يعقبه انخفاض حرارة وأمطار.. موجة حر صيفية تضرب البلاد فى هذا الموعد

أسعار الذهب اليوم الثلاثاء

أسعار جميع أعيرة الذهب اليوم الثلاثاء 6-1-2026 دون مصنعية

الضريبة العقارية

«شوف بيتك منهم ولا لأ».. 4 حالات لرفع الضريبة العقارية وحالة جديدة للظروف الطارئة

حسام حسن

ناقد رياضي يكشف: بعض جماهير المغرب شجعت بنين.. وهذا سبب توجه حسام حسن لهم

ترشيحاتنا

فتاوى

فتاوى وأحكام.. هل كثرة الابتلاء دلالة على غضب الله؟ هل تبطل صلاة المرأة إذا رآها رجل غريب؟ هل يأثم من يؤذّن للصلاة ولا يترك عمله؟

دار الإفتاء

هل يجوز أداء ركعتي تحية المسجد قبل أذان المغرب بدقائق أم وقت الكراهة يمنع ذلك؟

الدكتور محمد الثويني مع فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر

في ذكرى ميلاد شيخ الأزهر الـ80.. الضويني: ثمانون عامًا من العطاء..الإمام الطيب كما عرفتُه عن قُربٍ

بالصور

بسيطة وسهلة.. طريقة عمل البيتزا فى المنزل

طريقة عمل البيتزا فى المنزل
طريقة عمل البيتزا فى المنزل
طريقة عمل البيتزا فى المنزل

تحذير على مائدتك.. أضرار الصلصة المعلبة وطرق تفاديها دون حرمان

أضرار الصلصة المعلبة
أضرار الصلصة المعلبة
أضرار الصلصة المعلبة

الرجالة كلهم خاينين.. صور أثارت الجدل لـ إيمان العاصي

ايمان العاصي
ايمان العاصي
ايمان العاصي

أول مزادات 2026.. بيع سمكة تونة عملاقة مقابل 3.2 مليون دولار فى اليابان

ملك التونة يفوز بالمزاد .. بيع سمكة تونة عملاقة بـ3.2 مليون دولار يهز اليابان
ملك التونة يفوز بالمزاد .. بيع سمكة تونة عملاقة بـ3.2 مليون دولار يهز اليابان
ملك التونة يفوز بالمزاد .. بيع سمكة تونة عملاقة بـ3.2 مليون دولار يهز اليابان

ﻣﻘﺎﻻﺕ

غعبد الله الثقافي

عبد الله الثقافي يكتب: رحلة النور الخالدة

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: حرب الهوية 3

مصطفى الشيمي

مصطفى الشيمي يكتب: حاجة قديمة

محمد السيد غنيم

محمد غنيم يكتب: خطاب التهنئة بين المواطنة والتمييز

خالد الشناوي

خالد الشناوي يكتب: عفاريت اليوم و عفاريت الأمس

المزيد