العماري: المرحلة المقبلة تتطلب تضافر جميع الجهود لمواجهة التحديات

أكد النائب سعيد العماري، عضو مجلس النواب عن حزب مستقبل وطن بشمال سيناء، أن عضوية مجلس النواب تمثل مسؤولية وطنية كبيرة قبل أن تكون موقعًا تشريفيًا، مشددًا على أن المرحلة المقبلة تتطلب تضافر جميع الجهود داخل البرلمان لمواجهة التحديات المختلفة ودعم مسيرة التنمية الشاملة.

وأوضح العماري، عقب استلامه كارنيه عضوية مجلس النواب، أن مجلس النواب يلعب دورًا محوريًا في دعم جهود الدولة المصرية، من خلال التشريع والرقابة، والعمل على إصدار قوانين تواكب المتغيرات الاقتصادية والاجتماعية، وتسهم في ترسيخ الاستقرار وتحقيق التنمية المستدامة.

وأضاف عضو مجلس النواب أن اهتمامه خلال المرحلة المقبلة سينصب على ملفات التنمية والخدمات، خاصة في محافظة شمال سيناء، بما يحقق تحسين مستوى معيشة المواطنين، ويدعم خطط الدولة لإعادة الإعمار والتنمية الشاملة، وخلق فرص عمل حقيقية لأبناء المحافظة.

وشدد النائب سعيد العماري على حرصه على تخفيف الأعباء عن المواطنين، من خلال دعم التشريعات والسياسات التي تحقق العدالة الاجتماعية، وتوازن بين متطلبات الإصلاح الاقتصادي واحتياجات المواطنين، مؤكدًا التزامه بالتواصل الدائم مع أهالي دائرته والاستماع إلى مطالبهم والعمل على نقلها بصدق تحت قبة البرلمان.

واختتم النائب تصريحاته بالتأكيد على أن المرحلة القادمة تتطلب تعاونًا جادًا وبناءً بين السلطتين التشريعية والتنفيذية، من أجل تحقيق تطلعات الشعب المصري، واستكمال مسيرة بناء الدولة الحديثة، خاصة في المناطق الحدودية ذات الأهمية الاستراتيجية مثل شمال سيناء.