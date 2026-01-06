قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
خطة استباقية.. وزيرة البيئة توجه بتطوير آليات رصد مصادر تلوث الهواء بالقاهرة الكبرى
التعليم: بدء امتحانات أبناؤنا في الخارج 2026 الفصل الدراسي الأول .. السبت
موعد صرف معاش تكافل وكرامة شهر يناير.. رابط الاستعلام الفوري
القبض على 5 سيدات يمارسن الرذيلة بالإسكندرية
الداخلية تنقذ 15 طفلا من عصابات التسول بالقاهرة
تحويلات مالية وهمية.. الداخلية تكشف تفاصيل جريمة غسل مليار جنيه
مد فترة تسجيل استمارة الشهادة الإعدادية 2026 حتى 10 يناير
منافس مصر.. موعد مباراة ساحل العاج وبوركينا فاسو في ثمن نهائي أمم أفريقيا
كامل الوزير يشهد توقيع شراكة جديدة لتعظيم دور المشروعات الصغيرة والصناعات المغذية
وفاة حماة المخرج خالد دياب.. وصول الجثمان لمسجد الشرطة بـ6 أكتوبر
حسن عصفور يكشف كواليس أول لقاء مع ياسر عرفات وعلاقته بأبو مازن
ثلاث إصابات تضرب الفراعنة أمام بنين.. منتخب مصر يفقد قوته الضاربة قبل ربع النهائي
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

برلمان

النائب حسن عمار: فصل تشريعي حاسم لخدمة المواطن وبورسعيد على رأس الأجندة البرلمانية

حسن عمار، عضو مجلس النواب
حسن عمار، عضو مجلس النواب
أميرة خلف

تسلّم النائب حسن عمار، عضو مجلس النواب، كارنيه عضويته رسميًا من مقر المجلس الجديد بالعاصمة الإدارية الجديدة، مؤكدًا أن انطلاق الفصل التشريعي الجديد يأتي في توقيت بالغ الأهمية، ويمثل محطة سياسية وتشريعية حاسمة لاستكمال مسار الإصلاح ودعم القوانين التي تمس حياة المواطنين بشكل مباشر.

وأكد «عمار»، في تصريحات عقب تسلّمه الكارنيه، أن المرحلة المقبلة تفرض مسؤوليات مضاعفة على عاتق البرلمان، وتتطلب أداءً فاعلًا يقوم على التكامل الحقيقي بين الدور التشريعي والدور الخدمي، بما يضمن ترجمة النصوص القانونية إلى نتائج ملموسة تنعكس على مستوى معيشة المواطن وجودة الخدمات المقدمة له.

وأوضح عضو مجلس النواب أن قضايا المواطن ستظل البوصلة الأساسية لتحركاته البرلمانية خلال الفصل التشريعي الجديد، مشيرًا إلى أن محافظة بورسعيد تأتي في مقدمة أولوياته، من خلال فتح ومتابعة الملفات الشائكة التي تؤرق الشارع البورسعيدي، والعمل على معالجتها وفق رؤية واضحة وخطط تنفيذية محددة، بالتنسيق المستمر مع الجهات التنفيذية المعنية.

وأشار «عمار» إلى أن من أبرز هذه الملفات أزمة إسكان الشباب، والمصانع المتعثرة، إلى جانب ضرورة التوسع في المشروعات الاقتصادية والتنموية التي تستهدف توفير فرص عمل حقيقية ومستدامة، بما يسهم في الحد من الهجرة الداخلية، ويدعم الاستقرار الاجتماعي والاقتصادي لأبناء المحافظة.

وشدد النائب حسن عمار على أن المرحلة المقبلة ستشهد تحركات جادة لإبراز المكانة الاقتصادية واللوجستية والسياحية لمحافظة بورسعيد، وتعظيم الاستفادة من موقعها الاستراتيجي الفريد، بما يعزز دورها كمركز محوري للتنمية والاستثمار على مستوى الجمهورية، خاصة في ظل ما تمتلكه من مقومات تؤهلها لتكون من أهم المراكز اللوجستية العالمية والقواعد الصناعية القادرة على جذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة من مختلف الأسواق الدولية.

حسن عمار مجلس النواب العاصمة الإدارية بورسعيد

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

منحة

1500 جنيه لكل شخص بالبطاقة.. أماكن صرف منحة عيد الميلاد للعمالة غير المنظمة

الدواجن

بعد الارتفاع الأخير.. أسعار الدواجن اليوم الثلاثاء 6 يناير 2026

رجال المرور

غرامة 1000 جنيه عقوبة عدم الإرشاد عن قائد السيارة في وقت معين

سعر الذهب اليوم

سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم الثلاثاء 6-1-2026

صورة من اللقطة المثيرة

موقف غامض.. لقطة لا تليق في مباراة مصر وبنين بكأس الأمم الأفريقية

الدواجن

قفزة مفاجئة في أسعار الدواجن.. الزراعة تكشف الأسباب وموعد الانخفاض

إسلام كابونجا

أغاني تدعم البلطجة والعنف.. كواليس القبض على إسلام كابونجا

الفنان أحمد مكي

رفضت تسليمه كشوف حساباته.. أحمد مكي يحرر محضرا ضد مديرة أعماله

ترشيحاتنا

حسن عمار، عضو مجلس النواب

النائب حسن عمار: فصل تشريعي حاسم لخدمة المواطن وبورسعيد على رأس الأجندة البرلمانية

د. جيهان شاهين

النائبة جيهان شاهين: نودع برلمانًا أدى دوره ونستقبل مجلسًا جديدًا يواكب تطلعات المواطن

صورة تعبيرية

لـ ملاك العقارات.. المواعيد النهائية لتقديم الإقرارات الضريبية

بالصور

زيت الزيتون.. فوائد بالجملة للقلب والشعر والبشرة

زيت الزيتون.. فوائد بالجملة للقلب و الشعر و البشرة
زيت الزيتون.. فوائد بالجملة للقلب و الشعر و البشرة
زيت الزيتون.. فوائد بالجملة للقلب و الشعر و البشرة

طريقة عمل أومليت خضار بالجبنة.. وجبة صحية سريعة تناسب الفطار والعشاء

طريقة عمل أومليت خضار بالجبنة.. وجبة صحية سريعة تناسب الفطار والعشاء
طريقة عمل أومليت خضار بالجبنة.. وجبة صحية سريعة تناسب الفطار والعشاء
طريقة عمل أومليت خضار بالجبنة.. وجبة صحية سريعة تناسب الفطار والعشاء

النزيف المهبلي بعد سن اليأس .. ما أسبابه ومتى يكون مقلقًا؟

النزيف المهبلي بعد سن اليأس .. ما أسبابه ومتى يكون مقلقًا؟
النزيف المهبلي بعد سن اليأس .. ما أسبابه ومتى يكون مقلقًا؟
النزيف المهبلي بعد سن اليأس .. ما أسبابه ومتى يكون مقلقًا؟

قبل الامتحانات.. احذر تناول طفلك لهذه الأطعمة

قبل الامتحانات.. احذر تناول طفلك لهذه الأطعمة
قبل الامتحانات.. احذر تناول طفلك لهذه الأطعمة
قبل الامتحانات.. احذر تناول طفلك لهذه الأطعمة

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: حرب الهوية 3

مصطفى الشيمي

مصطفى الشيمي يكتب: حاجة قديمة

محمد السيد غنيم

محمد غنيم يكتب: خطاب التهنئة بين المواطنة والتمييز

خالد الشناوي

خالد الشناوي يكتب: عفاريت اليوم و عفاريت الأمس

أ.د. عادل القليعي

أ.د. عادل القليعي يكتب: كيف تتعايش الحرباء مع بيئتها...؟!

المزيد