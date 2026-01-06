النائب حسن عمار: فصل تشريعي حاسم لخدمة المواطن وبورسعيد على رأس الأجندة البرلمانية

تسلّم النائب حسن عمار، عضو مجلس النواب، كارنيه عضويته رسميًا من مقر المجلس الجديد بالعاصمة الإدارية الجديدة، مؤكدًا أن انطلاق الفصل التشريعي الجديد يأتي في توقيت بالغ الأهمية، ويمثل محطة سياسية وتشريعية حاسمة لاستكمال مسار الإصلاح ودعم القوانين التي تمس حياة المواطنين بشكل مباشر.

وأكد «عمار»، في تصريحات عقب تسلّمه الكارنيه، أن المرحلة المقبلة تفرض مسؤوليات مضاعفة على عاتق البرلمان، وتتطلب أداءً فاعلًا يقوم على التكامل الحقيقي بين الدور التشريعي والدور الخدمي، بما يضمن ترجمة النصوص القانونية إلى نتائج ملموسة تنعكس على مستوى معيشة المواطن وجودة الخدمات المقدمة له.

وأوضح عضو مجلس النواب أن قضايا المواطن ستظل البوصلة الأساسية لتحركاته البرلمانية خلال الفصل التشريعي الجديد، مشيرًا إلى أن محافظة بورسعيد تأتي في مقدمة أولوياته، من خلال فتح ومتابعة الملفات الشائكة التي تؤرق الشارع البورسعيدي، والعمل على معالجتها وفق رؤية واضحة وخطط تنفيذية محددة، بالتنسيق المستمر مع الجهات التنفيذية المعنية.

وأشار «عمار» إلى أن من أبرز هذه الملفات أزمة إسكان الشباب، والمصانع المتعثرة، إلى جانب ضرورة التوسع في المشروعات الاقتصادية والتنموية التي تستهدف توفير فرص عمل حقيقية ومستدامة، بما يسهم في الحد من الهجرة الداخلية، ويدعم الاستقرار الاجتماعي والاقتصادي لأبناء المحافظة.

وشدد النائب حسن عمار على أن المرحلة المقبلة ستشهد تحركات جادة لإبراز المكانة الاقتصادية واللوجستية والسياحية لمحافظة بورسعيد، وتعظيم الاستفادة من موقعها الاستراتيجي الفريد، بما يعزز دورها كمركز محوري للتنمية والاستثمار على مستوى الجمهورية، خاصة في ظل ما تمتلكه من مقومات تؤهلها لتكون من أهم المراكز اللوجستية العالمية والقواعد الصناعية القادرة على جذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة من مختلف الأسواق الدولية.