إنقاذ 25 نزيلا فى واقعة حريق مركز لعلاج الإدمان ببنها .. صور
بعد تأهل منتخب مصر لربع نهائي أمم افرقيا ..فتحي سند :قلق وتوتر
بدأ العد التنازلي.. ما آخر موعد لتقديم طلبات شقق السكن البديل؟
منتخب مصر يهزم بنين بـ ثلاثية ويتأهل لدور الـ 8 بكأس أمم إفريقيا
محمد صلاح: كنا الأفضل أمام بنين وشرف لي أن أشارك الإنتصار مع زملائي
عالم أزهري: الزواج الثاني قد يصبح حراماً والإخفاء عن الزوجة إثم في هذه الحالات
تشكيل منتخب موزبيق لمواجهة نيجيريا في أمم إفريقيا
الزي الرسمي للسجن .. ماذا ارتدى مادورو خلال محاكمته في نيويورك؟
بعد هدف تقدم منتخب مصر على بنين.. رد فعل غير متوقع من تامر أمين على الهواء
إلغاء كارت الجوازات الورقي بالمطارات المصرية| نقلة نوعية في تجربة السفر.. خبير يعلق
من غير محصل ولا زحمة فروع.. طريقة تسجيل قراءة الغاز في دقيقة
طقس الثلاثاء| فرص لسقوط أمطار خفيفة في هذه المدن
برلمان الـ15 حزبا.. خريطة جديدة لمجلس النواب بعد انتخابات 2025

عبد الرحمن سرحان

انتهت انتخابات مجلس النواب 2025 لتفرز خريطة برلمانية جديدة تعكس ملامح مرحلة سياسية مختلفة، سواء من حيث توازنات الأحزاب، أو حجم تمثيل المستقلين، أو طبيعة المنافسة مقارنة بانتخابات 2020.

وتكشف قراءة الأرقام عن برلمان متنوع التكوين، يضم 15 حزبًا سياسيًا، إلى جانب حضور مؤثر للمستقلين، في مشهد يعكس تحولات واضحة في بنية الحياة النيابية.

وفيما يلي نستعرض الأحزاب الممثلة في برلمان 2026 الذي ينطلق الأسبوع المقبل:


مستقبل وطن – 227 مقعدًا
حماة الوطن – 87 مقعدًا
الجبهة الوطنية – 65 مقعدًا
الشعب الجمهوري – 24 مقعدًا
العدل – 11 مقعدًا
المصري الديمقراطي – 11 مقعدًا
الوفد – 10 مقاعد
الإصلاح والتنمية – 9 مقاعد
النور – 6 مقاعد فردي
التجمع – 5 مقاعد
المؤتمر – 4 مقاعد
الحرية – مقعدان قائمة
إرادة جيل – مقعد قائمة
الوعي – مقعد فردي
المحافظين – مقعد فردي

تعيينات مرتقبة لرئيس الجمهورية

وقبل بداية مدة مجلس النواب 2026 المنتظرة الأسبوع المقبل، سوف يصدر رئيس الجمهورية قرارًا بتعيينات الأعضاء والتي نظمها الدستور وقانون مجلس النواب.

نص الدستور على أن يعين رئيس الجمهورية عددًا من الأشخاص المعنين نواب في مجلسي النواب والشيوخ، وقد أكدت ذلك المادة"27" من قانون مجلس النواب التي نصت على أنه يجوز لرئيس الجمهورية تعيين عدد من الأعضاء في المجلس لا يجاوز نسبة 5% من عدد الأعضاء المنتخبين نصفهم على الأقل من النساء، لتمثيل الخبراء وأصحاب الإنجازات العلمية والعملية في المجالات المختلفة، والفئات التي يرى تمثيلها في المجلس وفقا لأحكام المادتين "243، 244" من الدستور، في ضوء ترشيحات المجالس القومية  والمجلس الأعلى للجامعات، ومراكز البحوث العلمية، والنقابات المهنية والعمالية.

انتخابات مجلس النواب انتخابات البرلمان انتخابات النواب أخبار انتخابات مجلس النواب

