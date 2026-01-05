نهاية أطول ماراثون انتخابي.. قراءة في خريطة مجلس النواب بعد انتخابات 2025

أسدل الستار رسميًا على انتخابات مجلس النواب 2025، لتتشكل خريطة برلمانية جديدة تعكس ملامح مرحلة سياسية مختلفة، سواء من حيث توازنات الأحزاب، أو حجم تمثيل المستقلين، أو طبيعة المنافسة مقارنة بانتخابات 2020. قراءة الأرقام تكشف عن صعود وتراجع، وتحولات لافتة في المشهد النيابي.

مستقبل وطن.. من الأغلبية إلى الأكثرية

حافظ حزب مستقبل وطن على موقعه في صدارة المشهد البرلماني، متصدرًا مجلس النواب بأكثرية واضحة، وإن كان قد انتقل من وضع الأغلبية في الفصل التشريعي الثاني إلى الأكثرية في الفصل التشريعي الثالث.

وحصد الحزب 227 مقعدًا بواقع (106 فردي + 121 قائمة)، مقابل 316 مقعدًا في برلمان 2020.

وعلى مستوى الفردي، حقق الحزب نسبة فوز قاربت 85%، حيث فاز بـ 106 مقاعد من أصل 125 مقعدًا خاض المنافسة عليها، مع خسارة 18 مقعدًا، إلى جانب نائب وافته المنية قبل جولة الإعادة.

ويجب وضع هذه الأرقام في سياقها السياسي؛ إذ لم يخسر الحزب الأغلبية داخل الصندوق، بقدر ما خاض الانتخابات بمنطق المشاركة لا المغالبة، بعدما أعلن منذ البداية عدم الدفع بمرشحين على جميع المقاعد، في إطار توافق داخل التحالف الانتخابي، ومواءمة مع المتغيرات التي طرأت على العمل الحزبي.

المستقلون.. حضور قوي في الفردي وضعيف في القائمة

شهدت انتخابات 2025 صعودًا لافتًا للمستقلين، خاصة في مقاعد الفردي. فبعد أن بلغ عدد المستقلين في مجلس 2020 نحو 72 نائبًا فرديًا، إضافة إلى أكثر من 20 نائبًا بالقائمة، أسفرت الانتخابات الحالية عن فوز 96 نائبًا مستقلاً في الفردي، مقابل تمثيل محدود في القائمة لم يتجاوز 8 مقاعد.

وبذلك يصل إجمالي تمثيل المستقلين إلى 104 مقاعد من أصل 568 مقعدًا (قائمة وفردي)، بنسبة تقارب 18%، وهي نسبة تتسق مع التقديرات المسبقة التي رجّحت وصولهم إلى ما بين 15% و20%.

ورغم أن المستقلين حسموا أكثر من 30% من مقاعد الفردي، فإن ضعف تمثيلهم في القوائم – بحكم اعتمادها الأساسي على الأحزاب – قلل من نسبتهم النهائية داخل المجلس.

ويُلفت الانتباه أن نسبة المرشحين المستقلين تجاوزت 80% من إجمالي المرشحين، إذ بلغ عددهم أكثر من ألفي مرشح من أصل 2697 مرشحًا، مقابل أقل من 20% للأحزاب.

حماة الوطن.. قفزة كبيرة

حقق حزب حماة الوطن واحدة من أكبر طفرات هذه الانتخابات، بعدما فاز بـ 87 مقعدًا (33 فردي + 54 قائمة)، مقارنة بـ 23 مقعدًا فقط في برلمان 2020.

ونجح الحزب في الفردي بنسبة فوز بلغت نحو 45%، حيث حصد 33 مقعدًا من أصل 74 مقعدًا نافس عليها، ليعزز موقعه كرقم صعب في المعادلة البرلمانية الجديدة.

الجبهة الوطنية.. صعود لافت

برز حزب الجبهة الوطنية كأحد مفاجآت الانتخابات، محققًا نسبة فوز في الفردي بلغت 50%، بعدما نافس على 45 مقعدًا، فاز بـ 22 منها.

ووصل إجمالي تمثيل الحزب إلى 65 مقعدًا (22 فردي + 43 قائمة)، ليصبح من الأحزاب الصاعدة بقوة، وأحد أحزاب «سنة أولى برلمان».

تراجع الشعب الجمهوري والوفد

سجل حزبا الشعب الجمهوري والوفد تراجعًا ملحوظًا مقارنة ببرلمان 2020.

فانخفض تمثيل الشعب الجمهوري من 50 مقعدًا إلى 24 مقعدًا فقط، بواقع (9 فردي + 15 قائمة).

كما تراجع حزب الوفد، رغم احتفاظه بوجود نسبي داخل المجلس.

العدل.. الحصان الأسود للمعارضة

يُعد حزب العدل الحصان الأسود في هذه الانتخابات، بعدما قفز من مقعدين فقط في برلمان 2020 إلى 11 مقعدًا في مجلس 2025، ما يعكس تمددًا تدريجيًا لقوى معارضة منظمة داخل البرلمان.

تمثيل المرأة.. التزام دستوري مستمر

في انتخابات 2020، فازت السيدات بـ 6 مقاعد فردية، بينما شهدت انتخابات 2025 فوز 4 سيدات بالمقاعد الفردية، من بينهن ثلاث نائبات أُعيد انتخابهن للمرة الثانية: سناء برغش – إيمان خضر – مروة هاشم.

ومع تمثيل المرأة في القوائم بـ 142 مقعدًا، تتجاوز نسبة تمثيلها داخل المجلس 25%، وفقًا لما نص عليه الدستور.

خريطة الأحزاب داخل البرلمان

يضم مجلس النواب الجديد 15 حزبًا سياسيًا، نجح 13 حزبًا منهم في اقتناص مقاعد فردية، وجاء الترتيب كالتالي:

1. مستقبل وطن: 227 مقعدًا

2. حماة الوطن: 87 مقعدًا

3. الجبهة الوطنية: 65 مقعدًا

4. الشعب الجمهوري: 24 مقعدًا

5. العدل: 11 مقعدًا

6. المصري الديمقراطي: 11 مقعدًا

7. الوفد: 10 مقاعد

8. الإصلاح والتنمية: 9 مقاعد

9. النور: 6 مقاعد فردي

10. التجمع: 5 مقاعد

11. المؤتمر: 4 مقاعد

12. الحرية: مقعدان قائمة

13. إرادة جيل: مقعد قائمة

14. الوعي: مقعد فردي

15. المحافظين: مقعد فردي



وفي انتخابات 2020، لم يتجاوز عدد الأحزاب الفائزة في الفردي 9 أحزاب فقط، ما يعكس اتساع رقعة التعدد الحزبي في انتخابات 2025.

كما حافظ حزب النور على تمثيل قريب من السابق، بـ 6 مقاعد فردية مقابل 7 في برلمان 2020.

خرج حزب مصر الحديثة من البرلمان تمامًا، بعد أن كان ممثلًا بـ 11 مقعدًا.

شهدت محافظات الشرقية، البحيرة، الغربية، الدقهلية، كفر الشيخ، وقنا وسوهاج، منافسات انتخابية شديدة.

تراجع عدد المرشحين مقارنة بانتخابات 2020، حيث بلغ عدد مرشحي الفردي في 2025 نحو 2597 مرشحًا، مقابل قرابة 4 آلاف مرشح سابقًا.

نجحت 3 أحزاب من خارج القائمة الوطنية في الفوز بالفردي: النور، الوعي، المحافظين.

ما بعد الانتخابات

لا يكتمل الشكل الدستوري للمجلس الجديد إلا بصدور القرار الجمهوري الخاص بتعيين الأعضاء المعينين، يليه قرار دعوة المجلس للانعقاد.

ويبقى التحدي الأبرز هو تحليل أسباب تراجع نسب المشاركة في محافظتي القاهرة والجيزة، رغم كونهما مركز الثقل الحزبي، إلى جانب ضرورة إعادة التفكير جديًا في كيفية مخاطبة الأجيال الجديدة، خصوصًا جيل Z، باعتبارهم الرهان الحقيقي لأي حياة سياسية فاعلة في المستقبل.