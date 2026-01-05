انتهاء اليوم الثاني من لجان استقبال النواب الجدد وتسليم الكارنيهات لـ152 نائبا

قال المستشار أحمد مناع، الأمين العام لـ مجلس النواب، إن الأمانة العامة للمجلس انتهت اليوم الإثنين 5 يناير من تسليم عدد 152 نائباً من النواب السابق إعلان فوزهم من الهيئة الوطنية للانتخابات، كارنيهات العضوية وقاموا باستيفاء كافة بيانات العضوية، ليصل إجمالي عدد النواب الذين تسلموا كارنيهات العضوية اليوم وأمس إلى ٣١٥ نائباً.

وأشار الأمين العام في بيان أن النواب الذين تسلموا كارنيهات العضوية اليوم من السابق إعلان فوزهم بنظامي الفردي والقائمة عن محافظات الغربية، كفر الشيخ، الجيزة، الفيوم، بني سويف، المنيا، أسيوط، الوادي الجديد، سوهاج.

وتابع الأمين العام أنه سيتم استقبال باقي النواب وفقاً للجدول الزمني المعلن من الأمانة العامة للمجلس طبقاً لترتيب المحافظات المحدد قانوناً، حيث سيتم غداً الثلاثاء ٦ يناير استقبال النواب المعلن فوزهم من الهيئة الوطنية للانتخابات بنظامي الفردي والقائمة من محافظات قنا، الأقصر، أسوان، البحر الأحمر، الشرقية، دمياط، بورسعيد، الإسماعيلية، السويس، شمال سيناء، جنوب سيناء، الأسكندرية، البحيرة، مطروح.

وأضاف الأمين العام أن الأمانة العامة للمجلس تتابع أولاً بأول تلقي النتائج المعلنة من الهيئة الوطنية للانتخابات مرفقاً بها البيانات المسجلة لدى الهيئة للنواب الفائزين، حيث تلقت الأمانة العامة اليوم من الهيئة الوطنية للانتخابات نتائج فوز عدد ٣٥ نائباً من الذين أجريت انتخابات الإعادة بدوائرهم يومي ٢٧، ٢٨ ديسمبر الماضي، وجاري تسجيل بيانات عضويتهم وتحديد موعد استقبالهم لتسليم كارنيهات العضوية.