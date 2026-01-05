إيرين سعيد تتسلم كارنيه عضوية مجلس النواب 2026.. وتؤكد: الصحة والتعليم أولوية المرحلة المقبلة

تسلمت النائبة إيرين سعيد، كارنيه عضوية مجلس النواب لدور الانعقاد 2026، وذلك إيذانا ببدء فصل تشريعي جديد، في توقيت بالغ الدقة تمر به الدولة المصرية على المستويين الداخلي والإقليمي، بما يحمله من تحديات تتطلب أداء برلمانيا مسؤولا يواكب طبيعة المرحلة.



وأكدت «سعيد» أن الأولوية خلال دور الانعقاد المقبل ستكون للتشريعات الداعمة للقطاع الطبي ، وذوي الإعاقة، قائلة:" نبدأ دورة جديدة بملفات هامة ، الصحة و التعليم أولوياتنا ".

كما لفتت عضو النواب ، إلى وجود مشكلات في كارت الخدمات المتكاملة وعدم متابعة الحالات بما يتوافق مع تطور الإعاقة، مطالبة بتحسين منظومة الدعم لضمان وصوله لمن يستحقه فعليًا.