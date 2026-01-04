محافظ المنيا: انتهاء جولة الإعادة في انتخابات مجلس النواب بدون شكاوى

أعلن اللواء عماد كدواني، محافظ المنيا، مساء اليوم، غلق كافة اللجان الانتخابية في اليوم الثاني والأخير من جولة الإعادة لانتخابات مجلس النواب، والتي أُجريت داخل خمس دوائر انتخابية على مستوى المحافظة، وذلك في مواعيدها المقررة، دون تلقي أية شكاوى أو معوقات، خلال متابعته لسير العملية الانتخابية من داخل مركز السيطرة للشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة.

وأوضح المحافظ أن جميع اللجان الفرعية، والبالغ عددها 489 لجنة موزعة على مراكز وقرى المحافظة، أغلقت أبوابها في تمام الساعة التاسعة مساءً، عقب التأكد من إدلاء آخر ناخب متواجد داخل الحرم الانتخابي بصوته، مشيرًا إلى أن غرفة العمليات الرئيسية والغرف الفرعية بالمراكز لم تتلقَ أية بلاغات أو شكاوى بشأن تجاوزات أو مشكلات فنية على مدار يومي الاقتراع.

وأكد كدواني أن خروج اليوم الأخير من جولة الإعادة بهذا المظهر المشرف يعكس حالة الانضباط والتنظيم الجيد من جانب جميع الجهات المعنية، فضلًا عن الوعي الكبير لدى مواطني المحافظة بأهمية المشاركة الإيجابية وممارسة حقهم الدستوري، موجهًا الشكر لكافة القائمين على تأمين وتنظيم العملية الانتخابية، لما بذلوه من جهود أسهمت في توفير أجواء آمنة ومنظمة للناخبين.