وفاة ضابط شرطة إثر إصابته بأزمة قلبية أثناء تأمين الانتخابات ببني مزار في المنيا

لفظ ضابط شرطة من قوة مركز مغاغة بالمنيا، اليوم، أنفاسه الأخيرة متأثرا بأزمة قلبية أثناء تأمين الانتخابات بإحدى قرى الدائرة الثالثة والتي تضم مراكز العدوة ومغاغة وبني مزار.

تلقت الأجهزة الأمنية بالمنيا، إخطارا من غرفة عمليات النجدة، يتضمن وفاة الرائد محمود. ا. ل من قوة مركز شرطة مغاغة، متأثرا بأزمة قلبية أثناء تأمين لجنة الانتخاب بقرية دير الجرنوس بالدائرة الثالثة والتى تضم مراكز العدوه ومغاغة وبني مزار.

تم نقل الجثمان إلى ثلاجة حفظ الموتى بمستشفى مغاغة المركزى تحت تصرف النيابة العامة، وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيق.