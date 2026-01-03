إقبال كبير من الناخبين في الفترة المسائية في جولة الإعادة لانتخابات النواب بالمنيا.. صور

تشهد اللجان الانتخابية بالمنيا في الفترة المسائية إقبالا كبيرا من الناخبين في جولة الإعادة لانتخابات مجلس النواب 2025 والتي تجري في 5 دوائر، يتنافس فيها 26 مرشحا، للفوز ب13 مقعدا وذلك تنفيذًا لقرارات الهيئة الوطنية للانتخابات.

حيث حرص عدد كبير من الناخبين الذهاب إلى مقار اللجان الانتخابية للإدلاء بأصواتهم في جولة الإعادة واختيار مرشحيهم في جو من الديمقراطية.

ومن جانبه تابع اللواء عماد كدواني، محافظ المنيا، من داخل مركز سيطرة الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة، انطلاق عملية التصويت في جولة الإعادة لانتخابات مجلس النواب 2025، تنفيذًا لقرار الهيئة الوطنية للانتخابات، حيث فتحت اللجان أبوابها أمام الناخبين في تمام الساعة التاسعة صباحًا، في اليوم الأول من الاقتراع.

وأكد المحافظ أن العملية الانتخابية تسير بانتظام واستقرار داخل جميع المراكز واللجان الانتخابية، مشيرًا إلى وجود تنسيق كامل بين الأجهزة الأمنية والتنفيذية لتقديم كافة التسهيلات اللازمة للناخبين، مع التركيز بشكل خاص على مساعدة كبار السن وذوي الهمم.

وأوضح محافظ المنيا أن المتابعة تتم لحظة بلحظة من خلال غرف العمليات الفرعية بالوحدات المحلية ومديريات الخدمات، وربطها مباشرة بالغرفة المركزية، لمتابعة سير العملية الانتخابية والتعامل الفوري مع أي طارئ أو شكوى، بما يضمن حق المواطن في الإدلاء بصوته بحرية وسهولة.



